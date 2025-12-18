Liga MX América perfila a Víctor Dávila e Igor Lichnovsky como primeras bajas para el Clausura Está proyectado que el plantel del conjunto azulcrema sufra algunas sacudidas de cara al próximo año.

Video ¡América contempla estas dos bajas para el Clausura 2026!

América empieza a proyectar algunos movimientos de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en lo que es el pleno periodo de fichajes y transferencias en el futbol de estufa.

Acorde con Julio Ibáñez, reportero de TUDN, las Águilas podrían perfilar, como primeras bajas, la de dos jugadores chilenos: Víctor Dávila e Igor Lichnovsky.

PUBLICIDAD

La directiva de las Águilas podría trabajar para encontrar acomodo a ambos futbolistas de cara al próximo certamen, además de que la afición azulcrema también ha pedido la salida de ambos elementos.

Víctor Dávila llegó al América en el Torneo Apertura 2024, certamen en donde solamente consiguió un gol. Su máximo rendimiento en Coapa fue en el Clausura 2025 al lograr siete anotaciones.

A pesar de eso, el Apertura 2025 fue catastrófico para Dávila al lograr solamente un gol y llevarse bastantes abucheos de la afición del conjunto de Coapa.