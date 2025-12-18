América perfila a Víctor Dávila e Igor Lichnovsky como primeras bajas para el Clausura
Está proyectado que el plantel del conjunto azulcrema sufra algunas sacudidas de cara al próximo año.
América empieza a proyectar algunos movimientos de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en lo que es el pleno periodo de fichajes y transferencias en el futbol de estufa.
Acorde con Julio Ibáñez, reportero de TUDN, las Águilas podrían perfilar, como primeras bajas, la de dos jugadores chilenos: Víctor Dávila e Igor Lichnovsky.
La directiva de las Águilas podría trabajar para encontrar acomodo a ambos futbolistas de cara al próximo certamen, además de que la afición azulcrema también ha pedido la salida de ambos elementos.
Víctor Dávila llegó al América en el Torneo Apertura 2024, certamen en donde solamente consiguió un gol. Su máximo rendimiento en Coapa fue en el Clausura 2025 al lograr siete anotaciones.
A pesar de eso, el Apertura 2025 fue catastrófico para Dávila al lograr solamente un gol y llevarse bastantes abucheos de la afición del conjunto de Coapa.
Por su parte, Igor Lichnovsky formó parte del tricampeonato del conjunto dirigido por André Jardine; no obstante, su lesión de ligamento cruzado en la Leagues Cup 2024 hizo que su carrera en América fuera en picada y para el último semestre, acumuló 564 minutos en ocho partidos.