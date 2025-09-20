Video ¡Duelo de felinos! No te pierdas el partidazo Pumas vs. Tigres

La Jornada 9 de la Liga MX Apertura 2025 se acerca y promete un emocionante enfrentamiento entre los Pumas y los Tigres. Este partido se llevará a cabo el próximo 20 de septiembre de 2025 en el Estadio Olímpico Universitario, donde ambos equipos buscarán sumar puntos cruciales en su camino hacia la liguilla.

Pumas, con su rica historia en el futbol mexicano, se enfrentarán a un Tigres que ha demostrado ser uno de los equipos más competitivos en los últimos años.

Los felinos, conocidos por su cantera y su estilo de juego ofensivo, se medirán ante los Tigres, un equipo que ha cosechado múltiples títulos en la Liga MX.

Este duelo no solo es importante para la tabla de posiciones, sino que también representa una oportunidad para que los aficionados disfruten de un gran espectáculo futbolístico. Si quieres saber dónde podrás ver este emocionante partido por televisión, ¡sigue leyendo para no perderte ningún detalle!

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PUMAS VS. TIGRES DE LA JORNADA 9

Pumas llegan al partido con la moral alta tras haberse impuesto a Mazatlán FC en su último encuentro, lo que les da confianza y ganas de seguir sumando puntos en casa. Por su parte, Tigres, que rescató un punto ante Chivas, buscará mejorar su rendimiento y dejar atrás las dudas que han surgido en su juego reciente.

Cuándo es el Pumas vs. Tigres : el juego es el sábado, 20 de septiembre de 2025 en el Olímpico Universitario.

: el juego es el sábado, 20 de septiembre de 2025 en el Olímpico Universitario. A qué hora es el Pumas vs. Tigres : el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Pumas vs. Tigres: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN, ViX.