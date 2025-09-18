Chivas reencontró su confianza tras ganarle al América en el Clásico de México, aunque ahora, no acabó por consolidar su buen momento ante Tigres en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Marcador de 0-0 en un partido accidentado desde antes que iniciara, pendiente desde la Jornada 1, pero que por poco y no vuelve a jugarse, todo después de una tromba en la Perla Tapatía.

Partido que se retrasó prácticamente dos horas después de una intensa lluvia que cayó en Zapopan, Jalisco, misma que impidió que el encuentro se desarrollara, si bien el drenaje del Estadio Akron apenas si se dio abasto con el drenaje en cancha.

Ya una vez que la tromba se superó, el encuentro inició con un dominio alterno, pero las cosas explotaron en el segundo tiempo, con llegadas en ambos marcos, con el 'Tala' Rangel quien salvó a su equipo, aunque los reflectores se los llevó Nahuel Guzmán.

El 'Patón' detuvo un penal a Efraín Álvarez en la recta final del encuentro para quitarle la posibilidad a los dirigidos por Gabriel Milito de hilar triunfos ante dos equipos poderosos dentro de la Liga MX.