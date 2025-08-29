La Jornada 7 de la Liga MX Apertura 2025 promete ser emocionante y uno de los encuentros más esperados es el que enfrentará a Puebla y Monterrey en el icónico Estadio Cuauhtémoc.

Este partido, que se llevará a cabo el 29 de agosto de 2025, no solo es crucial para ambos equipos en su búsqueda por los primeros lugares de la tabla, sino que también revive una rivalidad histórica que ha brindado grandes momentos a los aficionados del futbol mexicano.

El Club Puebla, conocido por su garra y entrega en el campo, se medirá ante un Monterrey que ha sido uno de los equipos más consistentes en la liga en los últimos años. Con una afición apasionada y un ambiente vibrante, el Estadio Cuauhtémoc será el escenario perfecto para este emocionante duelo. Si quieres saber dónde podrás ver este partido por televisión, ¡sigue leyendo y no te pierdas ningún detalle!

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PUEBLA VS. MONTERREY DE LA JORNADA 7

Puebla llega con la necesidad de mejorar tras un empate que dejó un sabor agridulce, buscando reencontrar su mejor versión en casa. Monterrey, por su parte, se presenta con la moral alta después de una convincente victoria, lo que les da confianza para enfrentar este desafío.





Cuándo es el Puebla vs. Monterrey : el juego es el viernes, 29 de agosto de 2025 en el Estadio Cuauhtémoc.

: el juego es el viernes, 29 de agosto de 2025 en el Estadio Cuauhtémoc. A qué hora es el Puebla vs. Monterrey : el partido inicia en México a las 9:05PM; en Estados Unidos es a las 11:05 PM tiempo del Este, 10:05 PM tiempo del Centro y 8:05 PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 9:05PM; en Estados Unidos es a las 11:05 PM tiempo del Este, 10:05 PM tiempo del Centro y 8:05 PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Puebla vs. Monterrey: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com, app de TUDN. En México lo puedes seguir en TV Azteca.