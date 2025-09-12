Este partido, que se llevará a cabo el 12 de septiembre de 2025, no solo es crucial para ambos equipos en su búsqueda de puntos, sino que también tiene un trasfondo histórico, ya que ambos han tenido momentos destacados en la liga a lo largo de los años.

Los Necaxa, conocidos por su rica historia en el futbol mexicano, buscarán aprovechar la localía para sumar tres puntos vitales, mientras que FC Juárez intentará sorprender y llevarse la victoria en un terreno complicado.

Si eres un aficionado al futbol y no quieres perderte este emocionante duelo, sigue leyendo para descubrir dónde podrás ver el partido por televisión.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO NECAXA VS. FC JUÁREZ DE LA JORNADA 8

Necaxa llega con la necesidad de mejorar tras una dura derrota que dejó un sabor amargo, buscando recuperar la confianza y hacer valer su localía. Por su parte, FC Juárez se presenta con la moral alta después de una convincente victoria, deseando mantener el impulso y demostrar su fortaleza en la cancha.

Cuándo es el Necaxa vs. FC Juárez : el juego es el viernes, 12 de septiembre de 2025 en el Victoria.

: el juego es el viernes, 12 de septiembre de 2025 en el Victoria. A qué hora es el Necaxa vs. FC Juárez : el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Necaxa vs. FC Juárez: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de ViX; en Estados Unidos velo por TUDN, tudn.com, app de TUDN.