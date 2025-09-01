Video Resumen | ¡Fiesta en Tijuana! Xolos golea al Necaxa que tuvo dos expulsados

En el último encuentro de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, Xolos aprovechó su condición de local y dos expulsiones de los rivales y terminó por golear 3-0 al Necaxa, con doblete de Frank Boya incluido.

El partido pintaba para ser parejo, sin embargo, a los 16 minutos, debido a una dura entrada por atrás sobre Gilberto Mora, Ricardo Monreal se ganó la roja directa y dejó en inferioridad numérica al Necaxa desde muy temprano.

El segundo golpe para los Rayos llegó a los 42 minutos, en una jugada iniciada con pase de Gil Mora para Jesús Vega, quien sacó un disparo que reventó el poste izquierdo del portero, pero en el contrarremate Frank Boya no perdonó para marcar el 1-0 de los Xolos.

A penas arrancaba la segunda parte del encuentro, cuando Tijuana asestó una nueva oportunidad cuando, a pase de Ramiro Árciga, volvió a aparecer F rank Boya para marcar su doblete y el 2-0 en la pizarra.

Pero los problemas no terminaron ahí para los comandados por Fernando Gago, ya que unos minutos después, tras una falta que ameritó cartón amarillo, Diber Cambindo discutió la decisión con el central, quien de manera inmediata le mostró la segunda amarilla y lo mandó temprano a las regaderas para dejar a los suyos con solamente nueve elementos.

Finalmente, para completar la serie de errores del Necaxa, Tomas Jacob derribó en el área a Adonis Preciado, para que el mismo jugador se parara en el manchón penal y fusilara a Luis Unsain para el contundente 3-0 en favor de los Xolos.