Atlético de San Luis vs. Toluca abre la Jornada 7 de la Liga MX Apertura 2025 en un duelo en el que el dominio escarlata impera entre ellos, además de que el conjunto potosino va por su primer triunfo como local en este semestre.

Atlético de San Luis sólo suma derrotas como local en este torneo, primero ante Rayados y luego contra Cruz Azul, pero un par de triunfos fuera de casa lo ubican en la décima posición.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ATLÉTICO DE SAN LUIS VS. TOLUCA DE LIGA MX

Toluca, por su parte, no pierde ante Atlético de San Luis dentro de la Liga MX desde agosto de 2022 cuando sucumbió por 1-0 con gol de Jhon Murillo, hoy jugador del América de Cali de su país.

Los Diablos Rojos llegan como sextos en la tabla de posiciones y sólo tiene dos triunfos de tres juegos disputados como visitante en lo que va del Apertura 2025.

Este es un partido que se jugará previo al receso de la Liga MX debido a la Fecha FIFA, por lo que reanudarán actividad hasta el 13 y 14 de septiembre como parte de la Fecha 8.



