    León

    Horario y dónde ver el León vs Monterrey de la Jornada 4 de la Liga MX

    Esmeraldas y Rayados regresan a la actividad en el Apertura 2025 con este emocionante encuentro.

    Por:
    TUDN
    Video León vs. Monterrey: duelo clave para retomar el rumbo en la Liga MX

    Tras el parón de la Liga MX por la Leagues Cup, la Jornada 4 reactiva el Apertura 2025 y León enfrentará a Monterrey en duelo en el que particularmente los Panzas Verdes no pueden permitirse dejar ir más puntos.

    Porque el conjunto de Guanajuato ha sumado únicamente tres puntos de nueve posibles y se ubica en la posición 16 del torneo, incluso debajo de Chivas y Tigres que tienen un partido pendiente.

    PUBLICIDAD

    Su inicio de torneo ha sido complicado porque vienen de caer 4-1 ante Cruz Azul y en casa perdieron 0-1 ante San Luis. Su único triunfo fue un 1-0 ante Chivas en la fecha 2.

    Por su parte, Rayados marcha en la parte alta de la tabla con seis puntos. Aunque lo goleó 3-0 Pachuca en la Jornada 1, se repuso para ligar dos triunfos consecutivos. El primero ante San Luis 1-0 y el segundo frente al Atlas 3-1.

    Horario y dónde ver el León vs. Monterrey de la Jornada 4 de la Liga MX

    -¿Cuándo es? - El juego se celebrará el lunes 11 de julio en el Estadio Nou Camp.
    - Horario - El encuentro dará inicio a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estado Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.
    - Dónde ver - El juego lo podrás ver en Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com, app de TUDN.

    En los más recientes juegos entre ambas escuadras, los Panzas Verdes tienen tres triunfos, Rayados cuatro ganados y suman tres empates.

    Video ¡Increíble! Esposa de Sergio Ramos confiesa su vicio mexicano… ¡y nadie lo esperaba!

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Gabriel Milito habla de los errores que le han salido costosos a Chivas

    Gabriel Milito habla de los errores que le han salido costosos a Chivas

    2:16
    El Color del América vs Querétaro del Apertura 2025

    El Color del América vs Querétaro del Apertura 2025

    2:07
    Así explica Milito lo ocurrido con su equipo en la derrota ante Santos

    Así explica Milito lo ocurrido con su equipo en la derrota ante Santos

    2 min
    Santos vence a Chivas con polémica arbitral y tremenda falla de Alan Pulido

    Santos vence a Chivas con polémica arbitral y tremenda falla de Alan Pulido

    1 min
    Efraín Juárez advierte que Keylor Navas no debe ser la figura de Pumas

    Efraín Juárez advierte que Keylor Navas no debe ser la figura de Pumas

    Relacionados:
    LeónMonterrey