Video León vs. Monterrey: duelo clave para retomar el rumbo en la Liga MX

Tras el parón de la Liga MX por la Leagues Cup, la Jornada 4 reactiva el Apertura 2025 y León enfrentará a Monterrey en duelo en el que particularmente los Panzas Verdes no pueden permitirse dejar ir más puntos.

Porque el conjunto de Guanajuato ha sumado únicamente tres puntos de nueve posibles y se ubica en la posición 16 del torneo, incluso debajo de Chivas y Tigres que tienen un partido pendiente.

Su inicio de torneo ha sido complicado porque vienen de caer 4-1 ante Cruz Azul y en casa perdieron 0-1 ante San Luis. Su único triunfo fue un 1-0 ante Chivas en la fecha 2.

Por su parte, Rayados marcha en la parte alta de la tabla con seis puntos. Aunque lo goleó 3-0 Pachuca en la Jornada 1, se repuso para ligar dos triunfos consecutivos. El primero ante San Luis 1-0 y el segundo frente al Atlas 3-1.

Horario y dónde ver el León vs. Monterrey de la Jornada 4 de la Liga MX

-¿Cuándo es? - El juego se celebrará el lunes 11 de julio en el Estadio Nou Camp.

- Horario - El encuentro dará inicio a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estado Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.

- Dónde ver - El juego lo podrás ver en Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com, app de TUDN.

En los más recientes juegos entre ambas escuadras, los Panzas Verdes tienen tres triunfos, Rayados cuatro ganados y suman tres empates.