    Club Tijuana

    Horario y dónde ver el Tijuana vs. Chivas de la Liga MX Apertura 2025

    Xolos viene de quitarle el invicto a Pachuca, mientras que el Guadalajara cayó en su última salida ante el FCX Juárez.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Así podrás ver el Tijuana vs. Chivas de la Liga MX Apertura 2025

    El Tijuana vs. Chivas es un interesante encuentro que hace parte de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, que llegará este fin de semana a su primer tercio de competencia.

    Xolos, que ocupa la séptima plaza, solo han perdido un partido en el Apertura 2025 y vienen de vencer al Pachuca en la fecha pasada, equipo al que le quitaron el invicto.

    El Rebaño Sagrado, por su parte, suma apenas tres puntos tras cuatro fechas disputadas y en su última salida cayó en casa por 1-2 ante FC Juárez.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL TIJUANA VS. CHIVAS DE LA LIGA MX APERTURA 2025

    En los últimos cinco partidos entre ambos equipos, el Guadalajara ha sumado tres triunfos, un empate y apenas una derrota ante Xolos.

    • Fecha: viernes 22 de agosto en el Estadio Caliente de Tijuana
    • Horario: el encuentro a las 9:00 pm CT de México, así como 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en los Estados Unidos.
    • Dónde ver: sigue la transmisión en vivo en México por Tubi y en Estados Unidos por ViX.

    Horario y dónde ver Querétaro vs. Atlético de San Luis de la Liga MX Apertura 2025

    Jorge Campos visita a Keylor Navas y Pumas en una sesión inolvidable

    Keylor Navas y Jorge Campos se reúnen y sucede la magia

    Gonzalo Piovi se quedará en Cruz Azul: negociación con Inter Miami se cae

    Messi no estará contento: la transferencia que se frustró en Cruz Azul

