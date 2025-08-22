Club Tijuana
Horario y dónde ver el Tijuana vs. Chivas de la Liga MX Apertura 2025
Xolos viene de quitarle el invicto a Pachuca, mientras que el Guadalajara cayó en su última salida ante el FCX Juárez.
Por:
Jaime Bernal.
Video Así podrás ver el Tijuana vs. Chivas de la Liga MX Apertura 2025
El Tijuana vs. Chivas es un interesante encuentro que hace parte de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, que llegará este fin de semana a su primer tercio de competencia.
Xolos, que ocupa la séptima plaza, solo han perdido un partido en el Apertura 2025 y vienen de vencer al Pachuca en la fecha pasada, equipo al que le quitaron el invicto.
El Rebaño Sagrado, por su parte, suma apenas tres puntos tras cuatro fechas disputadas y en su última salida cayó en casa por 1-2 ante FC Juárez.
HORARIO Y DÓNDE VER EL TIJUANA VS. CHIVAS DE LA LIGA MX APERTURA 2025
En los últimos cinco partidos entre ambos equipos, el Guadalajara ha sumado tres triunfos, un empate y apenas una derrota ante Xolos.
- Fecha: viernes 22 de agosto en el Estadio Caliente de Tijuana
- Horario: el encuentro a las 9:00 pm CT de México, así como 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en los Estados Unidos.
- Dónde ver: sigue la transmisión en vivo en México por Tubi y en Estados Unidos por ViX.
