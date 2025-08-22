Video Así podrás ver el Tijuana vs. Chivas de la Liga MX Apertura 2025

El Tijuana vs. Chivas es un interesante encuentro que hace parte de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, que llegará este fin de semana a su primer tercio de competencia.

Xolos, que ocupa la séptima plaza, solo han perdido un partido en el Apertura 2025 y vienen de vencer al Pachuca en la fecha pasada, equipo al que le quitaron el invicto.

El Rebaño Sagrado, por su parte, suma apenas tres puntos tras cuatro fechas disputadas y en su última salida cayó en casa por 1-2 ante FC Juárez.

HORARIO Y DÓNDE VER EL TIJUANA VS. CHIVAS DE LA LIGA MX APERTURA 2025

En los últimos cinco partidos entre ambos equipos, el Guadalajara ha sumado tres triunfos, un empate y apenas una derrota ante Xolos.