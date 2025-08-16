Chivas vs. Juárez, resultado y marcador del partido de la jornada cinco

Video Resumen | Chivas le regala su primer triunfo a Juárez en el Apertura 2025

Chivas recibió a Juárez en la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX en la cancha del estadio Akron, y regresó el fantasma de la contundencia rojiblanca que cayó por marcador de 2-1.

Guadalajara controló las acciones y tuvo un par de llegadas de peligro sobre el arco de Bravos, en la primera Sebastián Jurado tapó el mano a mano contra el ‘Piojo’ Alvarado y en la segunda, Erick Gutiérrez mandó el tiro un poco arriba del arco.

Al minuto 38, una jugada polémica les dio la oportunidad a los visitantes de tomar la ventaja en el marcador, el balón en el área llegó a los pies de Madson De Souza quien era presionado por el ‘Cotorro’ González, el jugador de Bravos cayó y el silbante concedió la pena máxima tras revisar el VAR.

Un par de minutos después, Oscar Estupiñan cambió el penalti por gol al cobrar de forma excelsa con la pierna zurda poniendo el balón en la parte alta del lado izquierdo de ‘Tala’ Rangel, así se fueron al descanso.

En la segunda mitad, Chivas salió con ímpetu ofensivo, pero con la pólvora mojada, Richard Ledezma y Roberto Alvarado probaron sin suerte a la portería rival.

El error en medio campo costó el segundo tanto en contra para los Rojiblancos, el contragolpe al minuto 55 fue letal, Jairo Torres llevó el esférico y al entrar al área fusiló a Raúl Rangel ante el descontento de la afición en el Akron.

La reacción de Chivas llegó por conducto de los cambios, Cade Cowell colgó el balón desde la izquierda, Santiago Sandoval remató de cabeza, Sebastián Jurado dejó vivo el balón y el mismo juvenil empujó el esférico a las redes, así marcó su primera anotación en el máximo circuito.

Para la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, Chivas visitará a Tijuana en la frontera, mientras que Juárez recibirá a Santos Laguna.