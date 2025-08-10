Pumas UNAM
Horario y dónde ver el partido Pumas vs. Necaxa de la Jornada 4 del Apertura 2025
Ambas escuadras tienen varias dudas por solventar en el regreso del Apertura 2025 tras su actuación en Leagues Cup.
Por:
Fernando Vázquez.
Video Planteles en renovación: así puedes ver el Pumas vs. Necaxa
El partido Pumas vs. Necaxa representa el regreso de ambos conjuntos a la Liga MX después de su paso por la Leagues Cup, ahora para disputar la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
HORARIO Y DÓNDE VER EL PUMAS VS. NECAXA DE LA JORNADA 4 DEL APERTURA 2025
- Cuándo es el Pumas vs. Necaxa de Liga MX: el juego es el domingo 10 de agosto en el Estadio Olímpico.
- A qué hora es el Pumas vs. Necaxa de Liga MX: el partido dará inicio a las 18:00 del centro de México, 8pm ET, 5pm PT.
- Por dónde es el Pumas vs. Necaxa de Liga MX: en México podrás seguir la transmisión por Canal 5, TUDN y ViX, mientras que en EStados Unidos podrás disfrutar el partido por Univisión, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.
Relacionados: