Horario y dónde ver el Necaxa vs León de la Jornada 5 de la Liga MX
Los Rayos buscarán un triunfo en casa ante un rival que llega en una crisis de resultados adversos.
El duelo Necaxa vs. León hace parte de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX, un duelo en el que ambos clubes buscarán un triunfo, especialmente la visita que llega en un mal momento.
Los Rayos que dirige Fernando Gago suman un triunfo, dos empates, incluyendo el último fuera de casa ante Pumas, y una derrota en sus primeros cuatro juegos.
Por su parte, el equipo de los Panzas Verdes solo ha ganado un partido en este segundo semestre y fue en la Jornada 1, pero ni el Leagues Cup ni en Liga MX han vuelto a sumar de a tres.
Horario y dónde ver Necaxa vs. León de la Jornada 5 de la Liga MX
En los últimos cinco juegos entre ambas escuadras, los Rayos tiene apenas un triunfo, mientras que los Esmeraldas suman dos victorias y dos empates.
- Cuándo es - El juego se celebrará el viernes 15 de agosto en el Estadio Victoria.
- Horario - El encuentro dará inicio a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, a las 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT.
- Dónde ver - El juego lo podrás ver en México por ViX y Claro Sports. En Estados Unidos TUDN, tudn.com y app de TUDN.