Horario y dónde ver el Necaxa vs León de la Jornada 5 de la Liga MX

Video ¿Fin a la mala racha? Así puedes ver el Necaxa vs León de la Jornada 5

El duelo Necaxa vs. León hace parte de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX, un duelo en el que ambos clubes buscarán un triunfo, especialmente la visita que llega en un mal momento.

Los Rayos que dirige Fernando Gago suman un triunfo, dos empates, incluyendo el último fuera de casa ante Pumas, y una derrota en sus primeros cuatro juegos.

PUBLICIDAD

Por su parte, el equipo de los Panzas Verdes solo ha ganado un partido en este segundo semestre y fue en la Jornada 1, pero ni el Leagues Cup ni en Liga MX han vuelto a sumar de a tres.

Horario y dónde ver Necaxa vs. León de la Jornada 5 de la Liga MX

En los últimos cinco juegos entre ambas escuadras, los Rayos tiene apenas un triunfo, mientras que los Esmeraldas suman dos victorias y dos empates.



