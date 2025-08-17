Video ¡Vuelve a casa! Monterrey recibe a Mazatlán y así puedes ver el partido

Monterrey vs. Mazatlán se enfrentan como parte de la Jornada 5 de la Liga MX Apertura 2025 en la vuelta de Rayados a casa, apenas su segundo juego como local en lo que va del semestre y en busca de su segunda victoria.

Rayados no sabe lo que es perder en el Estadio BBVA frente a Mazatlán FC, aunque con apenas dos goles en tres juegos disputados entre sí en esta condición.

HORARIO Y DÓNDE VER EL MONTERREY VS. MAZATLÁN DE LA LIGA MX APERTURA 2025

Mazatlán FC tiene saldo de dos empates y tres derrotas en sus visitas al Monterrey, por lo que además de ir por su primer triunfo fuera de casa, va por el primero en el Gigante de Acero.

Rayados está obligado a ganar si no quiere perder de vista la estela del líder Pachuca pues registra 9 puntos por 12 de lo Tuzos. Mientras, si los mazatlecos ganan, entonces darán un salto importante en la tabla en el primero de dos juegos seguidos ante cuadro regios.



