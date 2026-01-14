    Liga MX

    Horario y dónde ver América vs. Atlético de San Luis de Jornada 2 del Clausura 2026

    Los Azulcremas reciben a los potosinos en partido de mitad de semana.

    Raúl Martínez
    Video Por su primer triunfo: Así puedes ver América vs. San Luis

    Se juega la jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX y América recibe en el estadio Ciudad de los Deportes al Atlético de San Luis en donde buscará sumar su primera victoria en el torneo.

    En su presentación, las Águilas empataron sin goles en su visita a Tijuana y ahora ante el conjunto potosino tendrán que mostrar una mejor cara con el apoyo de su afición.

    Por parte, Atlético de San Luis no arrancó de la mejor forma el Clausura 2026 luego de perder en casa ante los Tigres y frente al América buscarán sus primeros puntos.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL AMÉRICA VS. ATLÉTICO DE SAN LUIS DE JORNADA 2 DEL CLAUSURA 2026

    De los últimos 10 partidos entre América y Atlético de San Luis, la balanza está inclinada en favor de las Águilas con siete triunfos por tres de los potosinos.

    La última vez que se enfrentaron fue en la jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX en donde las Azucremas se impusieron por la mínima gracias al gol de Alejandro Zendejas en el minuto 89.

    Cuando: El partido entre América y Atlético de San Luis se disputará el 14 de enero en el estadio Ciudad de los Deportes.

    Horario: El juego arrancará en punto de las 7:00pm del centro de México; 8:00pm del Este, 7:00pm de Centro y 5:00pm del Pacífico en los Estados Unidos.

    Dónde ver: El América vs. Atlético de San Luis lo podrás disfrutar en México por la señal de Canal 5, TUDN y ViX, mientras que en la Unión Americana por UniMás, TUDN, TUDN.com, APP de TUDN y ViX

