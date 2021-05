Higuera: A veces a Chivas llegan jugadores sin merecimientos

"A veces el jugador solo entiende con la aplicación de reglamentos internos, es parte del DT que te acompañe en las sanciones, no quiero decirlo así pero que el talento no esté por encima de la disciplina, eso es lo más difícil, cuando con Matías Almeyda logramos eso, creo que fue la mejor etapa que nosotros tuvimos, cuando estuvimos enfocados, nace del director técnico. En Europa no hay diálogo, no lo tratas como hijo, lo tratas como profesional, en Europa sabes que si no juegas, hay otros siete que quieren jugar. Endurecer ese tema y tratarlos como profesionales, no es sencillo pero creo que sí se puede, justificar con juventud y talento".