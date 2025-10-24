    Puebla

    Hernán Cristante queda fuera del Apertura 2025 en el Puebla, ¿por burlas al América?

    Ojo con esta decisión que causa sorpresa en la recta final del actual certamen del futbol mexicano.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Última hora: DT queda fuera del Apertura 2025

    Hernán Cristante, director técnico del Puebla, recibió sanción de tres partidos, por lo que se pierde el resto del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

    De hecho, sin chances para el play-in, los Camoteros solamente tienen tres partidos por disputar en la presente temporada, por lo que el estratega argentino se quedará ya sin dirigir en la presente campaña.

    Cristante fue expulsado en el partido entre América y Puebla y estuvo en el centro de la polémica al burlarse de la afición azulcrema al simular que tenía unos cuernos, en alusión a su exequipo el Toluca.

    Se podría pensar que la sanción fue por esas burlas a la afición, si bien la Comisión Disciplinaria explicó a qué se debió el castigo.

    “Abandonar el área técnica de forma deliberada para mostrar su desacuerdo o protestar a uno de los árbitros o proceder de forma provocativa o exaltada” Se lee en la bitácora del partido América vs Puebla", se explicó en la bitácora.

