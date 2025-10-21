    América

    Hernán Cristante se burla de forma épica del América en derrota de Puebla

    A pesar de la derrota del Puebla, el estratega recordó su paso por el Toluca.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¡Burla de Cristante al América! El DT de Puebla sale expulsado y hace este gesto

    A pesar de la derrota del Puebla de último minuto, Hernán Cristante se burló de forma épica del América tras ser expulsado en los últimos segundos del encuentro correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2025.

    Y es que a su camino a los vestidores el exjugador y ex técnico del Toluca les recordó a los americanistas la final que perdieron ante los Diablos Rojos el torneo pasado haciéndoles una señal de cuernos en repetidas ocasiones.

    A pesar de los constantes gritos en su contra por parte de los fans azulcremas, el estratega de la Franja se fue con una sonrisa burlona al túnel.

    Cabe recordar que Hernán Cristante tuvo un paso exitoso por el Toluca donde ganó como jugador cinco títulos de liga, dos Campeón de Campeones y una Concacaf, por eso el gran cariño que le tiene el último verdugo de las Águilas del América.

    Y ahora como técnico del Puebla tiene al equipo en la última posición del Apertura 2025 con ocho puntos tras 14 jornadas disputadas.

    Video Resumen | América remonta en casa y vence al Puebla

