Henry Martín está muy molesto e incómodo con su situación aseguró André Jardine, director técnico del América, y es que el delantero, recientemente, no sale de una lesión para entrar a otra y se ha perdido buena parte de los partidos del Apertura 2025.

El atacante mexicano, únicamente, ha jugado tres de los 12 partidos del torneo y tampoco estará en el Clásico Joven del fin de semana.

"Sería muy importante que él mismo te contestara sobre sus sensaciones, voy a hablar de como lo percibo. Obviamente está muy molesto con la situación. Me imagino que no debe estar siendo fácil para él", aseguró el entrenador de las Águilas en conferencia de prensa previa al duelo con Cruz Azul.

Pero Jardine entiende y explica lo que ha pasado con el futbolista recientemente, y la tacha como "mala suerte", pero también lo achaca a la falta de descanso que tuvo Martín durante un largo periodo.

"Esta última lesión es pura mala suerte porque estaba muy cerca de regresar, pero también con un poco para que entienda y todos entiendan. Que un jugador tan importante en los últimos años en América, siempre estando y siempre metiendo goles, América en todos los torneos. Se sumaba a la importancia que tenía en la selección, fechas FIFA. Casi sin vacaciones, lo que pasó con él es que su cuerpo no tuvo descanso por algunos años consecutivos, su cuerpo decidió descansar un poco", explicó.

Pero en el mismo tono, el brasileño también asegura que Henry volverá y que seguirá contando con él.

"De a poco vamos a ver al Henry que conocemos con las mismas ganas. Con la misma hambre, la misma calidad porque sigue siendo el Henry que conocemos y seguimos contando mucho con él", mencionó.

Finalmente, se mostró optimista con respecto a lo que viene para el capitán de las Águilas.

"Cuando esté bien nos va ayudar mucho, va a aportar mucho a la institución y siento que la historia de Henry con América aún no terminó, no tengo duda. Y el próximo capítulo que va ser mejor que esté, está por venir y está muy cerca de empezar para él", mencionó.

No a los clásicos tras fechas FIFA

Por otro lado, y con respecto al juego del fin de semana tras una fecha FIFA, el director técnico se quejó y pidió a los dirigentes evitar que los clásicos se jueguen tras una fecha FIFA.

"Intentar evitar que los clásicos se jueguen después de las fechas FIFA. No entiendo porque en México pasa exactamente eso, porque hay equipos que tienen muchos jugadores en selección y les complica un poco la preparación para un partido que tiene un grado de importancia mayor que lo normal.

"Estas cosas no nos toca decidir, pero yo pido a los dirigentes que deciden que tengan un poquito de sensibilidad en este tema porque América siempre tiene 6, 7, llegamos a tener hasta 10 jugadores de selección, me parece cierta desventaja preparar así un equipo para un partido tan especial", aseguró el técnico.

América y Cruz Azul jugarán el Clásico Joven este domingo en el Estadio Olímpico Universitario dentro de la Jornada 13 del Apertura 2013 y lo harán por todo lo alto, ya que las Águilas son segundos del torneo con 27 puntos y La Maquina cuarto con 25.