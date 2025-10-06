    América

    En América tienen siete bajas por lesión previo al partido ante Cruz Azul

    De las múltiples bajas de las Águilas, solamente dos no podrán ver acción ante los cementeros en el Clásico Joven de la Liga MX.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video América no contará con este jugador ante Cruz Azul

    De cara a enfrentar a las Chivas en el Clásico Nacional durante esta Fecha FIFA, partido de carácter amistoso, el América tendrá siete bajas por lesión, sin embargo, no todas son malas noticias, ya que se espera que para la vuelta a la Liga MX todo mejore.

    Frente a Cruz Azul, en el retorno al futbol mexicano tras el parón, se pronostica que podrán con todos sus jugadores, a excepción de Dagoberto Espinosa y con José Raúl Zúñiga, este último debido a una lesión muscular.

    PUBLICIDAD

    A cambio de estos dos jugadores, para el Clásico Joven ante los cementeros, el América ya podrá contar con Henry Martín, Jonathan dos Santos, Álvaro Fidalgo y de Allan-Saint Maximin, quien tuvo focos rojos tras el golpe ante Santos, pero no pasó a mayores; además de Sebastián Cáceres, quien tuvo molestias en el pie izquierdo.

    Sin embargo, se espera que André Jardine continue con las rotaciones en sus alineaciones, ya que ante las bajas, es lo que le ha dado resultados.

    Las Águilas tendrán días de descanso en esta Fecha FIFA y será hasta el jueves cuando regresen a la actividad.

    Más sobre Liga MX

    Este es el jugador mejor valuado de Chivas en la Liga MX
    Este es el jugador mejor valuado de Chivas en la Liga MX
    Este es el jugador mejor valuado de Chivas en la Liga MX

    Este es el jugador mejor valuado de Chivas en la Liga MX

    Liga MX
    15 fotos
    1:15
    Cruz Azul jugará dos amistosos antes de América

    Cruz Azul jugará dos amistosos antes de América

    1:33
    América no contará con este jugador ante Cruz Azul

    América no contará con este jugador ante Cruz Azul

    1 min
    Willer Ditta recibe convocatoria de Colombia tras baja de Yerry Mina

    Willer Ditta recibe convocatoria de Colombia tras baja de Yerry Mina

    1 min
    Afición de Pumas niega Goya a jugadores tras perder contra Chivas

    Afición de Pumas niega Goya a jugadores tras perder contra Chivas

    Relacionados:
    América

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Narcosatánicos
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD