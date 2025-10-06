América no contará con este jugador ante Cruz Azul

De cara a enfrentar a las Chivas en el Clásico Nacional durante esta Fecha FIFA, partido de carácter amistoso, el América tendrá siete bajas por lesión, sin embargo, no todas son malas noticias, ya que se espera que para la vuelta a la Liga MX todo mejore.

Frente a Cruz Azul, en el retorno al futbol mexicano tras el parón, se pronostica que podrán con todos sus jugadores, a excepción de Dagoberto Espinosa y con José Raúl Zúñiga, este último debido a una lesión muscular.

A cambio de estos dos jugadores, para el Clásico Joven ante los cementeros, el América ya podrá contar con Henry Martín, Jonathan dos Santos, Álvaro Fidalgo y de Allan-Saint Maximin, quien tuvo focos rojos tras el golpe ante Santos, pero no pasó a mayores; además de Sebastián Cáceres, quien tuvo molestias en el pie izquierdo.

Sin embargo, se espera que André Jardine continue con las rotaciones en sus alineaciones, ya que ante las bajas, es lo que le ha dado resultados.