Cruz Azul vs. América: El saldo negativo de Larcamón ante las Águilas
El ‘maquinista’ de Cruz Azul posee números negativos cuando enfrenta al América, la historia podría revertirse este sábado.
Desde la llegada del argentino Nicolás Larcamón al futbol mexicano con el Puebla su estilo de juego vistoso y efectivo comenzó a llamar la atención al aficionado. La Franja con un cuadro modesto buscaba implantar su sello y al final todo terminó con un buen sabor de boca para sus aficionados.
Con Puebla consiguió 29 triunfos, 30 empates y 22 derrotas, que le dieron la oportunidad de llegar a León, donde acumuló 22 victorias, 12 empates y 16 descalabros.
Larcamón emigró al Cruzeiro para regresar al Necaxa donde solo tuvo 10 triunfos, tres igualadas y seis derrotas.
Con Cruz Azul tendrá su primera oportunidad de enfrentar al América, en 13 partidos el argentino solo tiene una victoria, cinco empates y siete derrotas. 15 goles a favor, por 30 en contra.
André Jardine le tiene tomada la medida al cuadro cementero.
