    Liga MX

    Así juega Rodrigo Dourado: goles y jugadas de fantasía que lo llevaron al América

    André Jardine busca aprovechar las cualidades del mediocampista para llevar a las Águilas a lo más alto.

    Por:Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Goles y jugadas de fantasía de Rodrigo Dourado antes de llegar al América

    Rodrigo Dourado llegó al América y así se cumplió uno de los deseos que tenía André Jardine de poder contar con el futbolista al que conoce desde las inferiores.

    Antes de llegar a México, Dourado pasó por el Inter de Porto Alegre donde fue uno de los jugadores claves y ya en el Atlético de San Luis, a petición de Jardine, dejó buen sabor de boca a lo largo de más de cuatro años en el cuadro potosino.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Ignacio Rivero vuela hacia Tijuana y habla sobre su relación con Larcamón
    2 mins

    Ignacio Rivero vuela hacia Tijuana y habla sobre su relación con Larcamón

    Liga MX
    Xolos de Tijuana hace oficial el regreso de Nacho Rivero
    1 mins

    Xolos de Tijuana hace oficial el regreso de Nacho Rivero

    Liga MX
    Héctor Herrera no jugará más con Toluca este 2026 y buscará un nuevo equipo
    1 mins

    Héctor Herrera no jugará más con Toluca este 2026 y buscará un nuevo equipo

    Liga MX
    América no contará con Henry Martín para su debut en el Clausura 2026
    1 mins

    América no contará con Henry Martín para su debut en el Clausura 2026

    Liga MX
    Ignacio Rivero se despide de Cruz Azul con una emotiva carta
    2 mins

    Ignacio Rivero se despide de Cruz Azul con una emotiva carta

    Liga MX
    ¡Oficial! Agustín Palavecino es nuevo jugador de Cruz Azul
    1 mins

    ¡Oficial! Agustín Palavecino es nuevo jugador de Cruz Azul

    Liga MX
    Alan Pulido busca equipo, Gabriel Milito no cuenta con él para el Clausura 2026
    1 mins

    Alan Pulido busca equipo, Gabriel Milito no cuenta con él para el Clausura 2026

    Liga MX
    Mateusz Bogusz quiere irse de Cruz Azul y este sería su nuevo equipo
    1 mins

    Mateusz Bogusz quiere irse de Cruz Azul y este sería su nuevo equipo

    Liga MX
    Cruz Azul anuncia el regreso de este jugador para afrontar la Liga MX Clausura 2026
    1 mins

    Cruz Azul anuncia el regreso de este jugador para afrontar la Liga MX Clausura 2026

    Liga MX
    Rodrigo Dourado se emociona al jugar con este crack en el América
    1 mins

    Rodrigo Dourado se emociona al jugar con este crack en el América

    Liga MX

    Con Atlético de San Luis mostró su técnica y toque que tiene con el balón tanto para atacar como defender.

    De igual forma, Rodrigo Dourado mostró que tiene la facilidad de aparecer en cualquier parte del campo para asistir a sus compañeros o definir.

    Buen posicionamiento, lectura del juego y mucha disciplina táctica. Puedes sostener al equipo, dar orden y liberar a los demás, es un perfil que nos va a dar toda la estabilidad que necesitamos”, fueron las palabras de Jardine sobre Dourado.

    En su paso por el equipo potosino sumó seis anotaciones y aportó cuatro asistencias.

    Entre sus logros d estaca la medalla de oro que consiguió con la selección de Brasil en los Juegos Olímpicos de Rio 2016, que significó la primera presea dorada del combinado brasileño en futbol.

    Video Dourado se emociona al saber que jugará con este crack en América
    Relacionados:
    Liga MXAméricaRodrigo Dourado

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Tráiler: Hermanas, un amor compartido
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX