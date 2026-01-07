Liga MX Así juega Rodrigo Dourado: goles y jugadas de fantasía que lo llevaron al América André Jardine busca aprovechar las cualidades del mediocampista para llevar a las Águilas a lo más alto.

Video Goles y jugadas de fantasía de Rodrigo Dourado antes de llegar al América

Rodrigo Dourado llegó al América y así se cumplió uno de los deseos que tenía André Jardine de poder contar con el futbolista al que conoce desde las inferiores.

Antes de llegar a México, Dourado pasó por el Inter de Porto Alegre donde fue uno de los jugadores claves y ya en el Atlético de San Luis, a petición de Jardine, dejó buen sabor de boca a lo largo de más de cuatro años en el cuadro potosino.

PUBLICIDAD

De igual forma, Rodrigo Dourado mostró que tiene la facilidad de aparecer en cualquier parte del campo para asistir a sus compañeros o definir.

“ Buen posicionamiento, lectura del juego y mucha disciplina táctica. Puedes sostener al equipo, dar orden y liberar a los demás, es un perfil que nos va a dar toda la estabilidad que necesitamos”, fueron las palabras de Jardine sobre Dourado.

En su paso por el equipo potosino sumó seis anotaciones y aportó cuatro asistencias.

Entre sus logros d estaca la medalla de oro que consiguió con la selección de Brasil en los Juegos Olímpicos de Rio 2016, que significó la primera presea dorada del combinado brasileño en futbol.