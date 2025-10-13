Gilberto Mora maravilló al Real Madrid y Barcelona en el Mundial Sub-20

Video Real Madrid y Barcelona aumentan su interés por Gilberto Mora… y ya planean su próximo movimiento

Gilberto Mora maravilló al mundo con su futbol con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20, incluido a equipos gigantes de Europa como Real Madrid y Barcelona.

Desde España señalan que ambos clubes "tienen informes positivos" del mediocampista mexicano de 16 años, aunque por el momento aún es muy pronto para ficharlo.

Los periodistas Moi Llorens y Rodra reportan que el Barcelona lleva años siguiendo la evolución de Gil Mora, incluso en el club blaugrana creen que el futbolista de Xolos “tiene una muy buena proyección y unas características realmente interesantes”.

Mientras que el Real Madrid tiene una opinión parecida y en la institución merengue consideran que Mora es el nombre más destacado de su generación, la del 2008.

Sin embargo, la fuente consultada del Real Madrid asegura que aún es muy temprano para saber si Mora “se convertirá en un jugador top” o "solo será un gran jugador”.

Cabe destacar que, Barcelona mandó a Chile a Joao Amaral, jefe de scouting del club y mano derecha de Deco, para visorear talentos en el Mundial Sub-20 y Gilberto Mora fue uno de los futbolistas a seguir.

“En el club tenemos informes muy interesantes de él. Es ahora cuando ha roto mediáticamente y todo el mundo habla de él.

“Es un medio muy habilidoso, un jugador con una proyección muy buena, aunque aún es pronto para definir cuál será su meta final”, mencionó la fuente del Barcelona consultada por los periodistas Moi Llorens y Rodra.

Gilberto Mora fue el jugador más destacado de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 al anotar tres goles y dar dos asistencias en cinco partidos disputados.

No es la primera vez que Mora es vinculado al Real Madrid y Barcelona, incluso su agente, la brasileña Rafaela Pimenta, aseguró que el mexicano es seguido de cerca por varios grandes clubes de Europa.

En entrevista con TUDN, Pimenta aseguró que el valor de Mora asciende a los 15 millones de euros, pues con eso no se compra “ni una pierna” del futbolista de Xolos.