Lo que viene haciendo Gilberto Mora con Xolos no ha pasado desapercibido para Tigres, por ejemplo en la semana anotó un penal a lo Panenka en el triunfo en el Play In de Xolos sobre FC Juárez, y Fernando Gorriarán tuvo palabras sobre el chico.

"Con respecto a lo de Mora es un grandísimo jugador. Muy joven, la verdad es que nos pone también contentos a nosotros los que llevamos mucho tiempo aca que salgan jugadores jóvenes o de esa calidad, de que la gente lo pueda disfrutar", comentó.

Y añadió: "Ojalá le vaya bien tanto como lo dije la otra vez con Chicha, igua con él. Tienen un futuro muy grande, pero hoy nosotros estamos enfocados a nosotros sea quien sea el rival que esté enfrente, debemos salir a ganar".

El mediocampista uruguayo también tuvo palabras para el técnico de Tijuana, a los que enfrentarán los universitarios en los Cuartos de Final de la Liga MX, Sebastián 'Loco' Abreu.

"Sin duda que es especial, especial por lo que es 'El Loco' para nosotros. Hace poquito nos enfrentamos, estuve hablando con él. La verdad es que tenemos un gran cariño los uruguayos hacia él, por lo que le ha dado a la selección, por lo que él es en el futbol

"Es una persona muy querida, entonces la verdad que muy contento, pero nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. A mí lo que me importa hoy es Tigres y ojalá podamos sacar la serie adelante", finalizó.

Tigres y Xolos se enfrentarán en la Liguilla del Apertura 2025, el partido de ida será el próximo miércoles 26 de noviembre y el de vuelta y definitivo, el sábado 29 en el Estadio Universitario.