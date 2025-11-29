Video ¿Cuidado especial a Gilberto Mora? En Tigres ven todo atípico en Liguilla

Tigres se metió al Estadio Caliente y se llevó una goleada de 3-0 en el juego de ida de los Cuartos de Final de la Liguilla de Apertura 2025 de la Liga MX.

No son palabras menores para un equipo como los felinos acostumbrado a jugar estás instancias y uno que suele quedarse en el camino. El duelo de vuelta guarda el misterio de sí, los de Tijuana podrán mantener el ritmo con el que iniciaron la serie.

Y sobre todo para el segundo sitio de campeonato regular, sumó 36, y el séptimo que cerró con una distancia de 12 puntos al alcanzar 23.

Lo cierto es que a Xolos parece haberle sentado bien haber jugado el Play Inn y avanzar a la Fiesta Grande tras vencer a FC Juárez.

Su juego se nota asentado con gente como Kevin Castañeda, Mourad El Ghezouani y Gilberto Mora.

Pero sobretodo está con tres partidos con triunfo y sabemos que en la parte final del torneo, eso es vital.

Del otro lado, Tigres deberá replantear su estrategia y su manera de jugar, y deberá hacer un partido de vuelta perfecto para al menos empatar el marcador y avanzar por su mejor posición en el torneo

Horario y dónde ver Tigres vs. Xolos juego de vuelta cuartos de Final

Cuándo es: El partido se celebrará el sábado 29 de noviembre del 2025 en el Estadio Universitario.

Horario: El juego arranca a las 9:10 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estado Unidos a las 10:10 pm ET, a las 9:10 am CT y a las 7:10 pm PT.