Horario y dónde ver Tigres vs Xolos juego de vuelta Cuartos de Final
La Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX continúa con este emocionante partido.
Tigres se metió al Estadio Caliente y se llevó una goleada de 3-0 en el juego de ida de los Cuartos de Final de la Liguilla de Apertura 2025 de la Liga MX.
No son palabras menores para un equipo como los felinos acostumbrado a jugar estás instancias y uno que suele quedarse en el camino. El duelo de vuelta guarda el misterio de sí, los de Tijuana podrán mantener el ritmo con el que iniciaron la serie.
Y sobre todo para el segundo sitio de campeonato regular, sumó 36, y el séptimo que cerró con una distancia de 12 puntos al alcanzar 23.
Lo cierto es que a Xolos parece haberle sentado bien haber jugado el Play Inn y avanzar a la Fiesta Grande tras vencer a FC Juárez.
Su juego se nota asentado con gente como Kevin Castañeda, Mourad El Ghezouani y Gilberto Mora.
Pero sobretodo está con tres partidos con triunfo y sabemos que en la parte final del torneo, eso es vital.
Del otro lado, Tigres deberá replantear su estrategia y su manera de jugar, y deberá hacer un partido de vuelta perfecto para al menos empatar el marcador y avanzar por su mejor posición en el torneo
Horario y dónde ver Tigres vs. Xolos juego de vuelta cuartos de Final
Cuándo es: El partido se celebrará el sábado 29 de noviembre del 2025 en el Estadio Universitario.
Horario: El juego arranca a las 9:10 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estado Unidos a las 10:10 pm ET, a las 9:10 am CT y a las 7:10 pm PT.