Video Se destapa la verdadera razón por la que Gil Mora picó el penal vs. Juárez

Gilberto Mora y Sebastián Abreu, 'Morita' en su primer equipo, 'El Loco' recorrió el mundo con su futbol y su desfachatez futbolística y ahora es técnico.

Y los frutos de su talento y trabajo juntos empiezan a caer.

PUBLICIDAD

A lo Panenka, sí Gil picó el penal que él mismo provocó ante FC Juárez, a los 59 minutos del Play In del Apertura 2025 y sin cortapujos reveló lo que su maestro, incluso así le llama, le está enseñando.

A pregunta expresa de la cadena Fox sobre quién le enseñó a cobrar los tiros desde los once pasos, ni tarde ni perezoso el chico de 17 años respondió con una sonrisa.

" Aquí el maestro, 'El Loco', lo practiqué en el entrenamiento y me animé, gracias a Dios entró", explicó y de pasó comentó a quién lo dedicó: "a toda mi familia, a mis amigos. A las personas que me apoyan y a toda esa gente que vino a apoyar siempre".

Y es e otro video publicado en X por el conductor Giovanni Guerrero fechado un día antes del juego ante los Bravos, podemos ver a qué se refiere.

Mora practica los penales con un muy sonriente, en verdad, 'Loco' Abreu a su lado en una de las porterías del Estadio Caliente. De dos marca los dos, uno de ellos a lo Panenka de tan exquisita ejecución como el cobrado contra Sebastián Jurado.

Quién no recuerda a Abreu en su locura mayor en el Mundial de 2010.

Se paró ante Ghana en el quinto penal de los Cuartos de Final y picó el balón de manera decisiva. Aquello, le valió el pase a Uruguay a las Semifinales ante Ghana.

Una joya para recordar siempre y que ahora, a ojos vistos, ya tiene un heredero.