    Liga MX

    Se destapa la razón por la que Gilberto Mora picó el penal vs. FC Juárez

    El joven futbolista mexicano reveló quién le enseñó a cobrar así y a quién se lo dedicó.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video Se destapa la verdadera razón por la que Gil Mora picó el penal vs. Juárez

    Gilberto Mora y Sebastián Abreu, 'Morita' en su primer equipo, 'El Loco' recorrió el mundo con su futbol y su desfachatez futbolística y ahora es técnico.

    Y los frutos de su talento y trabajo juntos empiezan a caer.

    PUBLICIDAD

    A lo Panenka, sí Gil picó el penal que él mismo provocó ante FC Juárez, a los 59 minutos del Play In del Apertura 2025 y sin cortapujos reveló lo que su maestro, incluso así le llama, le está enseñando.

    A pregunta expresa de la cadena Fox sobre quién le enseñó a cobrar los tiros desde los once pasos, ni tarde ni perezoso el chico de 17 años respondió con una sonrisa.

    " Aquí el maestro, 'El Loco', lo practiqué en el entrenamiento y me animé, gracias a Dios entró", explicó y de pasó comentó a quién lo dedicó: "a toda mi familia, a mis amigos. A las personas que me apoyan y a toda esa gente que vino a apoyar siempre".

    Y es e otro video publicado en X por el conductor Giovanni Guerrero fechado un día antes del juego ante los Bravos, podemos ver a qué se refiere.

    Mora practica los penales con un muy sonriente, en verdad, 'Loco' Abreu a su lado en una de las porterías del Estadio Caliente. De dos marca los dos, uno de ellos a lo Panenka de tan exquisita ejecución como el cobrado contra Sebastián Jurado.

    Quién no recuerda a Abreu en su locura mayor en el Mundial de 2010.

    Se paró ante Ghana en el quinto penal de los Cuartos de Final y picó el balón de manera decisiva. Aquello, le valió el pase a Uruguay a las Semifinales ante Ghana.

    Una joya para recordar siempre y que ahora, a ojos vistos, ya tiene un heredero.

    Video ¡Mega golazo de Gilberto Mora! ¡De otro nivel! ¡De otra liga!

    Más sobre Liga MX

    1:29
    Kevin Mier, en el ojo del huracán: lo acusan de destrozar casa y no pagar renta

    Kevin Mier, en el ojo del huracán: lo acusan de destrozar casa y no pagar renta

    1:16
    Miss Universo sorprende eligiendo a su equipo favorito de México

    Miss Universo sorprende eligiendo a su equipo favorito de México

    1:16
    América revela sorpresa para la afición inspirada en el Estadio Azteca

    América revela sorpresa para la afición inspirada en el Estadio Azteca

    1 min
    Dominik Mysterio revela su ídolo del América y se burla de Chivas y Cruz Azul

    Dominik Mysterio revela su ídolo del América y se burla de Chivas y Cruz Azul

    1:16
    ¿Cómo? Checo Pérez posa con playera de Liga MX que no es del América

    ¿Cómo? Checo Pérez posa con playera de Liga MX que no es del América

    Relacionados:
    Liga MXXolosGilberto MoraSebastián AbreuFC Juárez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bajo un volcán
    La noche eterna del Baby'O
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX