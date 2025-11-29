Lo que inició como una broma en redes sociales se ha salido de control de cara al partido de Vuelta de Cuartos de Final a disputarse este sábado entre Tigres y Tijuana en la cancha del Estadio Universitario.

Luego de que trascendiera que Gil Mora no podría jugar la Ida a altas horas de la noche por tratarse de un menor de edad, como lo establece la Ley del Trabajo en México, un grupo de comunicadores en Monterrey pidió al gobernador de su estado, Samuel García, interceder para que la joya mexicana no pueda disputar el segundo tiempo del partido de esta noche.

El comunicador Willie González envió un mensaje a Samuel García durante la transmisión en vivo de su programa de radio para denunciar la situación y este, al parecer, le contestó.

"Tenemos una duda, hay un jugador de los Xolos de Tijuana que es menor de edad, se llama Gilberto Mora, y la Ley dice que un menor de edad no puede jugar después de las 10 de la noche, el juego es a las 9 contra Tijuana y este chiquillo nos hizo gol allá en Tijuana.

"Queremos ver si podemos detenerlo para que no juegue el segundo tiempo, porque a las 10 dice la Ley, en un lugar donde hay bebidas alcohólicas, no puede jugar un menor de edad",