    Liga MX

    Piden a gobernador Samuel García impedir que Gilberto Mora juegue ante Tigres

    Lo que inició como una broma se ha salido de control de cara a la Vuelta en el Universitario.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Piden a gobernador de Nuevo León evitar que Gil Mora juegue ante Tigres!

    Lo que inició como una broma en redes sociales se ha salido de control de cara al partido de Vuelta de Cuartos de Final a disputarse este sábado entre Tigres y Tijuana en la cancha del Estadio Universitario.

    Luego de que trascendiera que Gil Mora no podría jugar la Ida a altas horas de la noche por tratarse de un menor de edad, como lo establece la Ley del Trabajo en México, un grupo de comunicadores en Monterrey pidió al gobernador de su estado, Samuel García, interceder para que la joya mexicana no pueda disputar el segundo tiempo del partido de esta noche.

    PUBLICIDAD

    El comunicador Willie González envió un mensaje a Samuel García durante la transmisión en vivo de su programa de radio para denunciar la situación y este, al parecer, le contestó.

    "Tenemos una duda, hay un jugador de los Xolos de Tijuana que es menor de edad, se llama Gilberto Mora, y la Ley dice que un menor de edad no puede jugar después de las 10 de la noche, el juego es a las 9 contra Tijuana y este chiquillo nos hizo gol allá en Tijuana.

    "Queremos ver si podemos detenerlo para que no juegue el segundo tiempo, porque a las 10 dice la Ley, en un lugar donde hay bebidas alcohólicas, no puede jugar un menor de edad",

    Lo que es cierto es que Gilberto Mora tuvo otra gran actuación la noche del miércoles al anotar uno de los tres goles que perfilan a Tijuana como favorito para avanzar a la ronda de Semifinales y salir ileso del Volcán.

    Más sobre Liga MX

    2 min
    América vs. Monterrey: horario y dónde ver el partido de vuelta de Cuartos de Final

    América vs. Monterrey: horario y dónde ver el partido de vuelta de Cuartos de Final

    1 min
    Horario y dónde ver Tigres vs Xolos juego de vuelta Cuartos de Final

    Horario y dónde ver Tigres vs Xolos juego de vuelta Cuartos de Final

    2 min
    Horario y dónde ver el Toluca vs Juárez juego de vuelta de Cuartos de Final

    Horario y dónde ver el Toluca vs Juárez juego de vuelta de Cuartos de Final

    1 min
    Alexis Vega pide 'regresar' en el Toluca vs. Juárez y su video se vuelve viral

    Alexis Vega pide 'regresar' en el Toluca vs. Juárez y su video se vuelve viral

    1:25
    ¿Regresa ante Juárez? Alexis Vega desata la locura en redes con este video

    ¿Regresa ante Juárez? Alexis Vega desata la locura en redes con este video

    Relacionados:
    Liga MXGilberto MoraTigresLiguilla Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Desastre en familia
    Bajo un volcán
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX