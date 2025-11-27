    Liga MX

    ¡EN VIVO! Tijuana vs. Tigres partido de los Cuartos de Final de Liga MX

    El duelo entre Xolos y felinos culmina la actividad de miércoles de la Fiesta Grande en un horario atípico.

    Por:
    Redacción.
    Video ¡Autogolazo de Lichnovsky! Igor cabecea y la manda guardar en propio arco

    El Tijuana vs. Tigres de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liguilla Liga MX arranca EN VIVO desde el Estadio Caliente.

    Acá te tendremos todas las incidencias del encuentro que abre las actividades de esta fase de eliminación de la Fase Final del futbol mexicano.

    El equipo regiomontano tuvo que esperar unos días para conocer a su rival luego de que Xolos se metiera a la fiesta grande desde el Pay In donde superó al Pachuca.

    Fechas y horarios de los Cuartos de Final de Liga MX

    Los partidos de ida se disputan este miércoles 26 y jueves 27 de noviembre, mientras que los juegos de vuelta se celebrarán el sábado 29 y domingo 30 de noviembre.

    Ida de Cuartos de Final


    Miércoles 26 de noviembre

    • FC Juárez vs. Toluca - Estadio Olímpico Benito Juárez | 7 pm Centro de México, 8 pm ET y 5 pm PT de EEUU
    • Monterrey vs. América - Estadio BBVA | 9:05 pm Centro de México, 10:05 pm ET y 7:05 pm PT de EEUU
    • Tijuana vs. Tigres - Estadio Caliente | 11 pm Centro de México, 12 am ET y 9 pm PT de EEUU

    Jueves 27 de noviembre

    • Chivas vs. Cruz Azul - Estadio Akron | 8:07 pm Centro de México, 9:07 pm ET y 6:07 pm PT de EEUU

    Vuelta de Cuartos de Final


    Sábado 29 de noviembre

    • América vs. Monterrey - Estadio Ciudad de los Deportes | 5 pm Centro de México, 6 pm ET y 3 pm PT de EEUU
    • Toluca vs. FC Juárez - Estadio Nemesio Diez | 7:05 pm Centro de México, 8:05 pm ET y 5:05 pm PT de EEUU
    • Tigres vs. Tijuana - Estadio Universitario | 9:10 pm Centro de México, 10:10 pm ET y 7:10 pm PT de EEUU

    Domingo 30 de noviembre

    • Cruz Azul vs. Chivas - Estadio Olímpico Universitario | 7 pm Centro de México, 8 pm ET y 5 pm PT de EEUU

