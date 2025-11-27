¡EN VIVO! Tijuana vs. Tigres partido de los Cuartos de Final de Liga MX
El duelo entre Xolos y felinos culmina la actividad de miércoles de la Fiesta Grande en un horario atípico.
Video ¡Autogolazo de Lichnovsky! Igor cabecea y la manda guardar en propio arco
El Tijuana vs. Tigres de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liguilla Liga MX arranca EN VIVO desde el Estadio Caliente.
Acá te tendremos todas las incidencias del encuentro que abre las actividades de esta fase de eliminación de la Fase Final del futbol mexicano.
El equipo regiomontano tuvo que esperar unos días para conocer a su rival luego de que Xolos se metiera a la fiesta grande desde el Pay In donde superó al Pachuca.
Fechas y horarios de los Cuartos de Final de Liga MX
Los partidos de ida se disputan este miércoles 26 y jueves 27 de noviembre, mientras que los juegos de vuelta se celebrarán el sábado 29 y domingo 30 de noviembre.
Ida de Cuartos de Final
Miércoles 26 de noviembre
- FC Juárez vs. Toluca - Estadio Olímpico Benito Juárez | 7 pm Centro de México, 8 pm ET y 5 pm PT de EEUU
- Monterrey vs. América - Estadio BBVA | 9:05 pm Centro de México, 10:05 pm ET y 7:05 pm PT de EEUU
- Tijuana vs. Tigres - Estadio Caliente | 11 pm Centro de México, 12 am ET y 9 pm PT de EEUU
Jueves 27 de noviembre
- Chivas vs. Cruz Azul - Estadio Akron | 8:07 pm Centro de México, 9:07 pm ET y 6:07 pm PT de EEUU
Vuelta de Cuartos de Final
Sábado 29 de noviembre
- América vs. Monterrey - Estadio Ciudad de los Deportes | 5 pm Centro de México, 6 pm ET y 3 pm PT de EEUU
- Toluca vs. FC Juárez - Estadio Nemesio Diez | 7:05 pm Centro de México, 8:05 pm ET y 5:05 pm PT de EEUU
- Tigres vs. Tijuana - Estadio Universitario | 9:10 pm Centro de México, 10:10 pm ET y 7:10 pm PT de EEUU
Domingo 30 de noviembre
- Cruz Azul vs. Chivas - Estadio Olímpico Universitario | 7 pm Centro de México, 8 pm ET y 5 pm PT de EEUU
