    México vs. Paraguay: Javier Aguirre destaca el nivel de Gilberto Mora

    El director técnico de la Selección Mexicana habló acerca de la capacidad táctica demostrada por el futbolista de Xolos hacia el Mundial 2026.

    Emmanuel R. Marroquín.
    México vs. Paraguay cierra la actividad de ambas selecciones en cuanto a partidos amistosos o de preparación rumbo al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá; ambas clasificadas, una como anfitriona y el otro por medio de las eliminatorias de la Conmebol.

    Previo al partido en el Alamodome de San Antonio, Texas, Javier Aguirre fue cuestionado por Mafer Alonso acerca de la calidad futbolística de Gilberto Mora, jugador de Xolos de Tijuana y que desempeñó un buen papel en el pasado Mundial Sub-20 donde llegó hasta los Cuartos de Final tras caer con Argentina.

    No fue de sorprender la respuesta del ‘Vaco’ Aguirre respecto Gil Mora, de quien destacó sus cualidades, su calidad, además de resaltar el trabajo que le queda hacer con el combinado nacional mexicano.

    “A mí Gilberto me ha demostrado tamaños para iniciar partidos, para jugar con el rival que sea en cualquier escenario y sobre todo lo que más me gusto es que tácticamente es muy listo, juega de una manera con Tijuana.

    “Lo traje por primera vez en otra posición, ahora ha jugado por izquierda ahora por derecha. A todos nos ha gustado mucho, sí”, indicó Javier Aguirre a Mafer Alonso previo al partido contra Paraguay en la Fecha FIFA de noviembre.

    Adaptarse a u equipo que entrena junto poco tiempo no es sencillo y así lo dejó ver el estratega del Tricolor, que desde que ganó la Copa Oro en el verano pasado, no ha logrado suma triunfos e incluso sumó tres juegos sin marcar gol.

    “No es fácil siempre lleva un tiempo, sobre todo entrenas realmente dos días, no puedes entrenar más, dos días cada mes, mucho video, mucho convencimiento, poco en el campo, porque las Fechas FIFA te condicionan mucho, viajes, descanso, tiempos de recuperación, pero sí creo que vamos por el camino correcto”, concluyó Javier Aguirre a TUDN.

