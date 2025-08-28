Lo de Gilberto Mora y su futbol en Tijuana, y la Selección Mexicana ya es noticia en el planeta futbol y su representante, la brasileña Rafaela Pimienta, que tiene en su agenda nombres como el de Erling Haaland y Santiago Giménez, reveló lo que es un secreto a voces: al chico, lo siguen los grandes equipos incluido el Real Madrid.

Pimienta fue entrevistada en El Chiringuito, programa de debate futbolístico español, y ahí comentó que al niño de 16 años ya está en la mira de los más grandes.

“El mexicano, Mora ha ganado la Copa Oro este verano, el chico más joven en ganar la Copa Oro en la historia de la competición internacional", recordó Pimienta y añadió, "el chico muy bien, han hablado muy bien de él un poco en todos los sitios".

"Lo han relacionado con el Real Madrid, pero es normal que esté relacionado con grandes equipos porque es un chico muy joven y muy fuerte, entonces creo que vamos a escuchar mucho. Muchas simulaciones o pensamientos, ideas y a ver que va a pasar", expresó.

Y sobre pregunta textual sobre si ella prefiere que vaya al Real Madrid, la representante fue muy clara y expresó los mejores deseos para el futbolista.

"Prefiero que vaya a dónde va a ser feliz”, aseguró.

¿Quién es Gilberto Mora?

Gilberto Mora debutó con Xolos en la Liga MX el 18 de agosto del 2024. Lo hizo ante Santos en la fecha 18 del Apertura 2024, y su edad, 15 años 10 meses, y su futbol lo pusieron de inmediato en ojo de todos.

No solo es en uno de los futbolistas más jóvenes en debutar en la Liga MX, meses después se convirtió en el de menos edad en jugar en la Selección Mexicana y también en ganar la Copa Oro.

Lo hizo, además, con una destacada participación en la justa de la Concacaf.

Tanto así que algunos medios en Inglaterra lo han llamado "The Mexican Pedri" en referencia al mediocampista español por su estilo elegante de visión y preciso, trascendente vaya.

Mora, en el Apertura 2025, suma seis juegos disputados. Cinco de ellos de titular, tiene 393 minutos y ha anotado tres goles, y dado una asistencia.

Recientemente no fue convocado a un microciclo que tendrá la Selección Mexicana absoluta, pero sí para el grupo Sub 20 que se prepara para el Mundial de la categoría.

De hecho, Mora podría disputar tres mundiales en menos de un año. El Sub 17 en Catar en noviembre próximo, el Sub 20 en Chile en septiembre y octubre, y el absoluto en México, Estados Unidos y Canadá en el 2026.