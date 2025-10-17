    Club Tijuana

    Gilberto Mora aparece en portada en Europa y explota su interés

    Ojo a lo que dicen del juvenil mexicano después de su actuación en el Mundial Sub-20.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¡Real Madrid y Barcelona aumentan interés en Gilberto Mora! Esto planean hacer

    Gilberto Mora, actual jugador de los Xolos de Tijuana, obtuvo en su carrera su 'primera portada' en un medio importante de Europa, específicamente en España.

    El Diario AS dedicó su portada de este 18 de octubre a Gilberto Mora, el jugador mexicano que está en la mira del Real Madrid y de quien dice que el conjunto merengue lo tiene "Bajo vigilancia".

    Acorde con la referida portada, el Real Madrid tiene intención de estar bien posicionado a la hora de intentar el fichaje del juvenil mexicano que deslumbró en el Mundial Sub-20 Chile 2025.

    Todo parece indicar que Real Madrid esperará al Mundial 2026 paraintentar definitivamente el fichaje, tomando en cuenta que Gil Mora podrá emigrar una vez sea mayor de edad.

    Además, esto le permitiría al Real Madrid seguir de cerca el rendimiento del mexicano también para el próximo año y ver la viabilidad de su fichaje.

    Rafaela Pimienta, representante de Gil Mora, dio pistas de la cantidad que tendría que desembolsar algún equipo europeo que pretenda fichar al juvenil mexicano.

