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    Mora podría reaparecer contra Juárez, Abreu confirma que el jugador está listo para la recta final del torneo

    El director técnico de los Xolos da pistas que representan buenas noticias de cara al futuro inmediato del jugador juvenil.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video 'Loco' Abreu da pistas sobre el futuro de Gil Mora con los Xolos de Tijuana

    Gilberto Mora, futbolista de los Xolos de Tijuana y la Selección Mexicana, está muy cerca de regresar a las canchas tras una pubalgia y el director técnico Sebastián Abreu dio señales de optimismo.

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    Después de que los Xolos de Tijuana vencieran sorpresivamente a los Tigres en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Abreu dio a conocer que Gil Mora está "apto" para estar con el conjunto fronterizo. Juárez es el próximo rival de los caninos, por lo que no se descarta que Gil Mora entre en la convocatoria.

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    “Ya esta entrenando, entrenando normal, esta apto para poder ser parte del plantel y poderlo contemplar para el tramo final del campeonato, seguramente hay que dosificar, tampoco hacer una locura. Excelente el cuerpo médico acá en el club que estuvo 24-7 sacrificando a la familia para poder darle lo mejor a Gil y el premio es ese, todos lo vamos a poder disfrutar pero sin dejar de lado que la prioridad es que llegue bien a la Copa del Mundo”, dijo Abreu.

    Eso sí, Mora no tendrá plenitud de minutos en su regreso y el propio 'Loco' Abreu dejó en claro este punto, todo después de que el juvenil volviera ya a los entrenamientos con los Xolos.

    “No piensen que va a jugar todos los partidos, no; vamos a ir intercalando para que se sienta bien, después va a tener ese mes de preparación y llegar bien al Mundial", concluyó.

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