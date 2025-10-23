Ya pensando en la Liguilla del futbol mexicano, Sergio Berterame advirtió que es un nuevo torneo, que debe cuidarse cada detalle si se quiere llegar a la final.

"Es como otro campeonato que tienes que prepararte el doble y trabajar mucho esos mínimos detalles que te van a llevar hasta la Final".

En entrevista exclusiva para el programa Faitelson sin Censura, el artillero de Rayados habló de lo sucedido ante Toluca equipo que les propinó una goleada y también estará en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

" Toluca sabíamos que era un partido muy difícil, una cancha muy difícil, no por la altura, se siente muchísimo cuando juegas ahí, entonces eso te lleva emocionalmente para bien o para mal, es un equipo que va siempre para adelante y no supimos manejar esa situación".

A pregunta expresa del conductor de TUDN David Faitelson, sobre las diferencias entre el futbol argentino y la Liga MX, Germán Berterame admitió que jugar en México es muy complicado.