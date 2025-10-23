    Monterrey

    Germán Berterame habla del panorama que tendrá Monterrey en la Liguilla

    El goleador del Monterrey advierte lo complicado de la Liguilla y explica lo sucedido ante Toluca.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video “La Liga MX es dificilísima”: Germán Berterame

    Ya pensando en la Liguilla del futbol mexicano, Sergio Berterame advirtió que es un nuevo torneo, que debe cuidarse cada detalle si se quiere llegar a la final.

    "Es como otro campeonato que tienes que prepararte el doble y trabajar mucho esos mínimos detalles que te van a llevar hasta la Final".

    En entrevista exclusiva para el programa Faitelson sin Censura, el artillero de Rayados habló de lo sucedido ante Toluca equipo que les propinó una goleada y también estará en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

    " Toluca sabíamos que era un partido muy difícil, una cancha muy difícil, no por la altura, se siente muchísimo cuando juegas ahí, entonces eso te lleva emocionalmente para bien o para mal, es un equipo que va siempre para adelante y no supimos manejar esa situación".

    A pregunta expresa del conductor de TUDN David Faitelson, sobre las diferencias entre el futbol argentino y la Liga MX, Germán Berterame admitió que jugar en México es muy complicado.

    "En Argentina tienen más patadas, tienes poco tiempo para pensar, acá tienes mucho físico, la gente piensa que venir a la Liga MX es fácil y no lo es, te cuesta muchísimo hasta que te adaptas y con todo el cambio de alturas y calor, para mi es dificilísimo".

