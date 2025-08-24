Germán Berterame habla de su llamado a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026
El delantero del Monterrey se dice motivado de ser parte del equipo dirigido por Javier Aguirre y con posibilidades de ir al Mundial de 2026.
Tras la contundente victoria de Monterrey 3-0 sobre Necaxa en la Jornada 6 de la Liga MX, Germán Berterame afirmo en el plantel se van contentos por los últimos resultados y porque se están ejecutando las jugadas como se planean en los entrenamientos.
"Estamos muy contentos por la seguidilla que tenemos, porque seguimos trabajando de la mejor manera toda la semana y se vio reflejado en la cancha y debemos seguir por el mismo camino".
Además, el delantero, quien jugó casi los 90 minutos del encuentro ante los Rayos, dio algunas de las claves para poder lograr una continuidad en los resultados positivos.
"T rabajo en toda la semana, humildad, concentración, estamos todos metidos y sabemos todos a dónde queremos llegar y eso es lo positivo".
Al hablar de su llamado a la Selección Mexicana para la próxima fecha FIFA, Germán Berterame no pudo ocultar su entusiasmo por unirse a las filas de Javier Aguirre.
"A quién no le motiva , me motiva a mi, a mis compañeros y a todos los que están citados y vamos a ir a disfrutarlo de la mejor manera".
Finalmente, sobre si el llamado del Vasco llega en su mejor momento, el artillero dejó en claro que actualmente se siente cómodo en la cancha.
"Hay que saber el momento en el que estoy, es lo que ustedes vean, yo me siento muy bien en la cancha, me siento de la mejor manera y creo de mi lado voy a estar ayudando a todo el equipo y creo eso es positivo".