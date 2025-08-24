Video Berterame sobre su llamado al Tri: "Vamos a disfrutarlo"

Tras la contundente victoria de Monterrey 3-0 sobre Necaxa en la Jornada 6 de la Liga MX, Germán Berterame afirmo en el plantel se van contentos por los últimos resultados y porque se están ejecutando las jugadas como se planean en los entrenamientos.

"Estamos muy contentos por la seguidilla que tenemos, porque seguimos trabajando de la mejor manera toda la semana y se vio reflejado en la cancha y debemos seguir por el mismo camino".

Además, el delantero, quien jugó casi los 90 minutos del encuentro ante los Rayos, dio algunas de las claves para poder lograr una continuidad en los resultados positivos.

"T rabajo en toda la semana, humildad, concentración, estamos todos metidos y sabemos todos a dónde queremos llegar y eso es lo positivo".

Al hablar de su llamado a la Selección Mexicana para la próxima fecha FIFA, Germán Berterame no pudo ocultar su entusiasmo por unirse a las filas de Javier Aguirre.

"A quién no le motiva , me motiva a mi, a mis compañeros y a todos los que están citados y vamos a ir a disfrutarlo de la mejor manera".

Finalmente, sobre si el llamado del Vasco llega en su mejor momento, el artillero dejó en claro que actualmente se siente cómodo en la cancha.