    Clásico América vs. Chivas

    Antonio Carlos Santos pide paciencia para Gabriel Milito en las Chivas

    El exjugador de las Águilas señala que Igor Lichnovsky no es un jugador que le guste en su forma de juego.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Leyenda del América defiende a Chivas al pedir paciencia a Milito

    Muy cerca de que se dispute el Clásico Nacional y durante su participación en el programa Línea de 4 de TUDN, Antonio Carlos Santos hizo un balance entre los jugadores del América y las Chivas, pero aunque en su mayoría se decantó sobre los azulcrema, al hablar de si prefería a Miguel Tapias o Igor Lichnovsky, su respuesta fue un tanto inesperada.

    "No, yo prefiero a Juárez, al chileno a mi no me agrada y nunca me agradó cuando él llegó al América, me parece que es un jugador que tiene fuerza, pero de ahí en fuera le falta mucho futbol para estar dentro de ese equipo".

    Incluso, quien jugara para las Águilas en dos etapas, mencionó algunos de los jugadores que pondría en el lugar del jugador chileno.

    " Me gusta más Cáceres, me gusta más Reyes, me gusta más Ramón Juárez".

    En el mismo tenor, Antonio Carlos Santos también vertió su opinión sobre los directores técnicos de ambas escuadras y una vez más se orilló por el del América, André Jardine.

    "Voy a Jardine por 10 grados arriba, no quiero demeritar a Milito porque no es un tema de conocimiento, me parece que Jardine, cuando llegó a San Luis, jugando en un equipo sin mucha presencia futbolística, armó dos equipos y calificó dos veces; le dan oportunidad en América, sin ganar nada, y lo demuestra ganando tres campeonatos".


    Sin embargo, a pesar de su decisión en favor del estratega azulcrema, también tuvo elogios para Gabriel Milito y además lo defendió de sus detractores sobre sus malos resultados.

    "Milito su carrera ha estado en Brasil, ha tenido la fortuna de grandes equipos, no recuerdo si ganó la Libertadores, ahorita estamos viendo que ya quieren correrlo, pero un entrenador no puede llegar en dos meses y hacer la diferencia, porque la papa caliente que es dirigir a Chivas con toda la presión de no ganar, de que los jugadores pocos tiene la personalidad para sostenerlo".

