Video ¿Es grave? Ángel Sepúlveda se lesiona y este es el informe médico preliminar

Nicolás Larcamón valoró la victoria de Cruz Azul en la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 por ser ante las mejores Chivas que ha visto desde que llegó a la Liga MX en 2021.

“ Hoy siento que enfrenté a las mejores Chivas desde que estoy en México, a ese nivel te lo destaco. Entiendo la exigencia que hay para un equipo como este y de alguna manera la insatisfacción propia de los resultados que vienen trayendo”, comenzó diciendo el técnico de La Máquina en rueda de prensa.

Luego, Larcamón continuó elogiando al Rebaño de Gabriel Milito pese a que registra cuatro derrotas por un triunfo y un empate en el Torneo Apertura 2025.

“Fue un rival que planteó un partido de muchísimo protagonismo, donde por largos pasajes impuso condiciones, siento que nosotros hicimos muy bien nuestro partido, en el análisis previo sabíamos que Chivas es un equipo que cuando sufre la diferencia se abre mucho para atacar y descontar, creíamos que nos íbamos a encontrar con esa acción”, añadió.

Cabe recordar que, Nicolás Larcamón aterrizó en el futbol mexicano en enero del 2021 para dirigir al Puebla antes de su paso por León, Necaxa y Cruz Azul.

Larcamón y su mensaje para Ángel Sepúlveda

Por otra parte, el estratega de Cruz Azul se pronunció a la lesión que sufrió Ángel Sepúlveda en el Estadio Akron que lo obligó a salir de cambio al minuto 18 por Gabriel ‘Toro’ Fernández.

“Lo necesitamos, que le meta a esa recuperación que lo va a tener un tiempito alejado, estamos a la espera de los estudios, pero puede ser una lesión muscular que lo aleje un par de semanas del trabajo con el resto del equipo.

“Confío en él, está muy comprometido, con mucho deseo de ser parte importantísima de este grupo y lo es. Sé que a partir de eso va a encomendarse a una recuperación lo más pronto posible, siendo inteligente de no apresurarlo porque corremos el riesgo de una recaída y eso sí significaría tenerlo alejado mucho tiempo”, señaló el DT.

Tras el parón por la fecha FIFA, Cruz Azul volverá a la actividad de Liga MX cuando visite al Pachuca el próximo sábado 13 de septiembre en la Jornada 8.