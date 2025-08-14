    liga mx

    ¡Fuertes declaraciones! Gala Montes y Alana Flores se refieren a polémica de Chicharito

    Gala y Alana se enfrentarán en una pelea de box, aunque antes, dejan este mensaje respecto a dichos de Chicharito.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Las fuertes palabras que Gala Montes dejó a Chicharito

    Gala Montes y Alana Flores se enfrentarán en una pelea de box este fin de semana, pero antes, ambas se refirieron a la polémica surgida en torno a los comentarios de Javier 'Chicharito' Hernández y que levantaron indignación.

    En entrevista con David Faitelson en Faitelson sin Censura de TUDN, Gala Montes calificó que lo dicho por Chicharito representan a una persona cuyos "pensamientos no le corren muy bien", además de reiterar que Javier Hernández no se 'atrevería a decir' lo que dijo frente a frente, sino solamente en redes sociales.

    "No lo van a decir públicamente, Chicharito no va a salir a decir 'a mí me molesta', pues no, simplemente va a hacer este tipo de videos para generar controversia e intentar cambiar al mundo, pero ya vio que por ahí no es", dijo Gala Montes quien reiteró que ella busca que se cambie esa idea.

    "Yo no le diría nada, nunca hablaría con él, se me hace una persona que los pensamientos no le corren muy bien, pero es el reflejo de cosas a trabajar todavía, que generan cierta polarización en nuestra sociedad como el ser feminista, él es el ejemplo que tenemos que seguir trabajando muchas cosas, un influencer o futbolista con las manos en la cintura puede influenciar a mucha gente, lo único que invitaría es a la reflexión de a quién estamos siguiendo, con quién nos basamos para hacer nuestra vida.

    "Yo he tenido muchos problemas con este tema, empecé a trabajar desde niña, mi casa un matriarcado, no con la polarización de 'odiar a los hombres', para nada, fácilmente las mujeres podemos ir a boxear y que un hombre esté cocinando en la casa y viceversa, no tiene nada de malo, lo que estamos buscando es la igualdad, el respeto y la visibilidad en muchos ámbitos como en el boxeo que son menos las mujeres boxeadoras", agregó Gala.

    Por su parte, Alana Flores, quien también es novia del futbolista del América Sebastián Cáceres, confesó que no vio el video entero con las declaraciones de Chicharito, pero reiteró que las mujeres tienen el derecho de realizar diversas actividades sin ser juzgadas.

    "La verdad es que yo solo vi los memes, no el video completo, lo que puedo decir de mi experiencia es que es divertido tener cosas qué hacer por ti, tus metas, objetivos, pensar a futuro qué es lo que quieres lograr con tu carrera, persona, y dentro de la familia, no en todos, pero también en el ser humano está el querer formar una familia".

    Video Así reaccionó Alana al escuchar los polémicos videos de Chicharito

