    Santos Laguna

    Santos vs. Mazatlán EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Los Guerreros reciben a los Cañoneros en el Estadio Corona para disputar el duelo de la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX

    Por:Erick Morales Baca
    GOL DE SANTOS

    A los 14 minutos Sebastián Santos le metió una zancadilla dentro del área a Kevin Palacios, para que llegara Lucas Di Yorio, cobrara a su izquierda y lo pusiera en el fondo de la portería para el 1-0 en favor de los laguneros.

    GOL DE MAZATLÁN

    La respuesta llegó a los 43 minutos, cuando Mauro Zaleta levantó el centro desde banda derecha, para que en el corazón del área apareciera Facundo Almada para simplemente empujarla y mandarla al fondo para el 1-1 antes del descanso.

    Santos LagunaMazatlán FC

