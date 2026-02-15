Santos vs. Mazatlán EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX
Los Guerreros reciben a los Cañoneros en el Estadio Corona para disputar el duelo de la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX
Video ¡Inicia la transmisión! Santos vs Mazatlán EN VIVO, aquí
GOL DE SANTOS
A los 14 minutos Sebastián Santos le metió una zancadilla dentro del área a Kevin Palacios, para que llegara Lucas Di Yorio, cobrara a su izquierda y lo pusiera en el fondo de la portería para el 1-0 en favor de los laguneros.
GOL DE MAZATLÁN
La respuesta llegó a los 43 minutos, cuando Mauro Zaleta levantó el centro desde banda derecha, para que en el corazón del área apareciera Facundo Almada para simplemente empujarla y mandarla al fondo para el 1-1 antes del descanso.
