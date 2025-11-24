FMF y FIFA apuestan al fortalecimiento del futbol amateur en México
El estudio presenta cuatro ejes para el fortalecimiento del balompié base en el país.
La Federación Mexicana de Futbol (FMF) recibió este día en la Ciudad de México a una delegación de la FIFA como parte de la presentación del Análisis del Entorno del Futbol Amateur (AFEA), un estudio estratégico que fortalecerá el desarrollo del futbol base en México.
Durante la visita, dividida en diferentes sesiones, FIFA presentó los principales hallazgos del Análisis del Entorno del Futbol Amateur, estudio que ofrece una visión integral sobre cómo fortalecer la práctica del futbol no profesional en México.
El AFEA describe el ecosistema actual del futbol amateur con base en información cuantitativa y cualitativa recopilada junto con la FMF, y propone recomendaciones alineadas a las mejores prácticas internacionales.
Este informe tiene como ejes:
• Incrementar la participación en el futbol a todas las edades y niveles.
• Mejorar la cooperación entre federaciones, ligas, instituciones educativas y otros actores.
• Impulsar plataformas accesibles para registro, gestión de competencias y programas de
desarrollo.
• Garantizar entornos de competencia de alta calidad, seguros y equitativos
La FMF reiteró durante la sesión su compromiso con el fortalecimiento del futbol amateur como base de la pirámide de desarrollo y como un espacio clave para la formación de talentos, la inclusión, el crecimiento del futbol femenil y la participación comunitaria.