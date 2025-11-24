FMF y FIFA apuestan al fortalecimiento del futbol amateur en México

Video Conoce los Bombos para el sorteo del Mundial 2026

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) recibió este día en la Ciudad de México a una delegación de la FIFA como parte de la presentación del Análisis del Entorno del Futbol Amateur (AFEA), un estudio estratégico que fortalecerá el desarrollo del futbol base en México.

Durante la visita, dividida en diferentes sesiones, FIFA presentó los principales hallazgos del Análisis del Entorno del Futbol Amateur, estudio que ofrece una visión integral sobre cómo fortalecer la práctica del futbol no profesional en México.

PUBLICIDAD

El AFEA describe el ecosistema actual del futbol amateur con base en información cuantitativa y cualitativa recopilada junto con la FMF, y propone recomendaciones alineadas a las mejores prácticas internacionales.

Este informe tiene como ejes:

• Incrementar la participación en el futbol a todas las edades y niveles.

• Mejorar la cooperación entre federaciones, ligas, instituciones educativas y otros actores.

• Impulsar plataformas accesibles para registro, gestión de competencias y programas de

desarrollo.

• Garantizar entornos de competencia de alta calidad, seguros y equitativos