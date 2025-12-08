Liga MX Final Liga MX: Todas las Finales de Tigres en Liga del futbol mexicano El cuadro felino ha bebido las mieles de la gloria en ocho ocasiones, pero también ha probado la hiel de la derrota en otras tantas oportunidades.

La Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y a se saborea en todos los sectores, Toluca y Tigres se enfrentarán en busca del título del futbol mexicano en partidos de Ida y Vuelta que seguramente se disputarán a muerte para determinar al Campeón.

Son dos equipos con amplia experiencia en esta instancia, unos Diablos Rojos que buscan su doceava estrella de la Liga MX y un cuadro felino que aspira a su noveno campeonato para empatar a un histórico como lo es Cruz Azul.

Pero los Tigres buscarán romper la malaria de su última Final, la del Apertura 2023, en la que buscaban el bicampeonato y terminaron sucumbiendo por goleada ante un América que sumaría su primer campeonato de tres seguidos que lograría más adelante.

Y es que si bien los actualmente comandados por Guido Pizarro suman ocho estrella de la Liga MX en su escudo, también han conocido los fracasos en las Finales que han disputado, teniendo como mayores verdugos al Pachuca y al América, con dos campeonatos perdidos ante cada uno de estos equipos, además de los descalabros ante Cruz Azul y Chivas.

Del otro lado de la moneda, Pumas ha sido su mayor cliente en las Finales, a quienes han vencido en dos ocasiones, en la 77-78 y en el Apertura 2015, aunque sin duda, el título que más han disfrutado ha sido el que obtuvieron en el Apertura 2017, cuando derrotaron a su archirrival Rayados de Monterrey.

Títulos de Tigres en su historia

1977-78 | tras vencer 3-1 a Pumas en el marcador global

tras vencer 3-1 a Pumas en el marcador global 1981-82 | tras derrotar 3-1 en penales al Atlante (2-2 marcador global)

| tras derrotar 3-1 en penales al Atlante (2-2 marcador global) Apertura 2011 | tras golear 4-1 a Santos en el marcador global

tras golear 4-1 a Santos en el marcador global Apertura 2015 | tras vencer 4-2 en penales a Pumas (4-4 marcador global)

tras vencer 4-2 en penales a Pumas (4-4 marcador global) Apertura 2016 | tras derrotar 3-0 en penales al América (2-2 marcador global)

tras derrotar 3-0 en penales al América (2-2 marcador global) Apertura 2017 | tras imponerse 3-2 a Rayados en el marcador global

tras imponerse 3-2 a Rayados en el marcador global Clausura 2019 | tras vencer 1-0 a León en el marcador global

tras vencer 1-0 a León en el marcador global Clausura 2023 | tras derrotar 3-2 a Chivas en el marcador global

Finales perdidas de Tigres en su historia