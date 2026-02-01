Liga MX Álvaro Fidalgo comenta que la decisión de salir del América fue tomada con tiempo El mediocampista del América señaló que declinó una posible renovación con las Águilas.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¿Por qué se va Fidalgo? El Mago explicó cuándo decidió dejar al América

El sábado pasado se dio a conocer la salida de Álvaro Fidalgo del América luego de cinco años en el club, el mediocampista no estuvo presente en el campo de juego donde las Águilas vencieron a Necaxa por marcador de 2-0.

Este domingo, Álvaro Fidalgo compareció ante la prensa para despejar dudas sobre su salida, por lo que reveló que la decisión de irse al Betis de España la tomó hace más de seis meses, pero hubo algo que lo frenó para no irse.

PUBLICIDAD

“La decisión la tomé más o menos el verano pasado, de que quería volver a Europa en algún momento, creo que ahí lo tenía muy claro después de perder la cuarta final, el tema del Mundialito, ahí tomé la decisión, en el verano hubo cosas, pero no hubo cosas claras, se me juntó con temas personales y los golpes en las rodillas que no pude estar al cien y creo que se notó bastante”.

El Maguito señaló que hubo un ofrecimiento de renovación con América, pero que él tomó la decisión de salir y probar suerte, algo que el tiempo le dirá si fue correcto o no.

“Ahí tomé la decisión, se lo hice saber a Santiago Baños, me preguntó que qué quería hacer, hacerlo siempre de la mejor manera, se juntaron para decirme que querían renovar, al final fue decisión mía y que tenía que tomar, no me quedaba de otra. El tiempo dirá si estuve acertado o no, lo que dije antes, si alguien se siente decepcionado con la decisión, lo siento mucho, siempre intento hacer las cosas como las siento en ese momento”.

Ahora, Álvaro Fidalgo está por cumplir el tiempo que solicita la FIFA para poder ser elegible en otra selección que no sea la de su país natal, y ese plazo está por cumplirse, por lo que podría ser considerado por Javier Aguirre para la Selección Mexicana.