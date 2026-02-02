Liga MX Fidalgo y su promesa a los americanistas: "No me van a ver en otro equipo de México" El Maguito agradeció el cariño que le brindó la afición del América en los últimos cinco años.

Video Fidalgo lanza emotiva promesa a la afición del América en su despedida

Después de darse a conocer su salida del equipo, Álvaro Fidalgo se mostró muy agradecido con el cariño que ha recibió desde que llegó al América y ante esto lanzó una promesa para los seguidores azulcremas.

En entrevista para TUDN el ‘Maguito’ aseguró que si tiene la oportunidad de regresar al futbol mexicano sería con América ya que nunca jugaría con otro equipo de la Liga MX.

“ La afición lo sabe, no hace falta ni que se lo diga, no me van a ver nunca en otro equipo aquí en México y lo digo sin miedo. Yo se lo dije a Emilio (Azcárraga) desde el primer día que hablé con él, él se los puede decir, también Santiago (Baños)”

“No sé cómo quedó al final el tema sí está dentro de las cosas que firmemos o no pero, obviamente lo digo de palabra creo que la gente sabe que la cumplo, así que en ningún momento me van a ver con otra camiseta… y obviamente que la posibilidad de volver aquí en algún momento se dé”, mencionó Fidalgo.

Por otro lado, Álvaro Fidalgo señaló que por el momento desconoce como quedó el tema de Selección Mexicana, pero indicó que esa decisión dependerá de él.

“ (México) es mi país, obviamente, por supuesto el tema está ahí… depende de mí hacerlo bien… No sé exactamente cómo está el tema, la verdad, eso será una cosa que también habrá que pensar en su momento y al día de hoy no puedo pensar más de lo que tengo aquí ahora mismo”, agregó Fidalgo.

Álvaro Fidalgo jugará en este 2026 con el Betis luego de cinco años con el América donde logró tres títulos de liga y que de pasó su estadía en México le abrió la posibilidad de jugar el Mundial con la Selección Mexicana.