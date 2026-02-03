    América

    Horario y dónde ver el Olimpia vs. América de la Concacaf Champions Cup

    Los dos clubes inician su búsqueda por la gloria en el torneo más importante a nivel de clubes de la Concacaf.

    Por:Fernando Vázquez
    Video ¡Está de regreso! Así puedes ver los partidos de mexicanos en la Concacaf Champions Cup

    El partido Olimpia vs. América forma parte de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 en un duelo que enfrenta a dos históricos de Honduras y México respectivamente.

    La escuadra catracha, que encabeza el Apertura actualmente, intentará sacar ventaja de su condición como local en el Estadio Nacional 'Chelato Uclés' de Tegucigalpa en un compromiso de ida que promete ser apasionante.

    Si bien América es un conjunto eternamente obligado a ganar cualquier torneo en el que se presente, las Águilas actualmente han batallado de más para tratar de retomar el buen paso en la Liga MX y, ahora, el compromiso internacional que tiene en puerta.

    Junto con Cruz Azul, América es el máximo ganador de la Concacaf Champions Cup con siete títulos. La espina clavada en el plano internacional hace pensar que los dirigidos por André Jardine están en busca de reivindicación a nivel regional.

    Horario y dónde ver el partido Olimpia vs. América de la Concacaf Champions Cup

    • Cuándo es el partido Olimpia vs. América- El partido se juega el martes 3 de febrero en el Estadio Nacional 'Chelato Uclés'.
    • A qué hora es el partido Olimpia vs. América - a las 20:00 del centro de México, 9pm ET, 6pm PT.
    • Dónde ver el partido Olimpia vs. América- El juego lo podrás ver por TUDN, TUDN.com, la app de TUDN y ViX en Estados Unidos.
    AméricaClub Deportivo Olimpia

