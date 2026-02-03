América Horario y dónde ver el Olimpia vs. América de la Concacaf Champions Cup Los dos clubes inician su búsqueda por la gloria en el torneo más importante a nivel de clubes de la Concacaf.

El partido Olimpia vs. América forma parte de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 en un duelo que enfrenta a dos históricos de Honduras y México respectivamente.

La escuadra catracha, que encabeza el Apertura actualmente, intentará sacar ventaja de su condición como local en el Estadio Nacional 'Chelato Uclés' de Tegucigalpa en un compromiso de ida que promete ser apasionante.

Si bien América es un conjunto eternamente obligado a ganar cualquier torneo en el que se presente, las Águilas actualmente han batallado de más para tratar de retomar el buen paso en la Liga MX y, ahora, el compromiso internacional que tiene en puerta.

Junto con Cruz Azul, América es el máximo ganador de la Concacaf Champions Cup con siete títulos. La espina clavada en el plano internacional hace pensar que los dirigidos por André Jardine están en busca de reivindicación a nivel regional.

