    Liga MX

    Fernando Guerrero pone dosis de culpa al arbitraje en el América vs. Toluca

    El exárbitro y analista de TUDN considera que hubo omisiones arbitrales durante el conflicto entre Águilas y Diablos Rojos.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Fernando Guerrero cuestiona el arbitraje del América vs. Toluca

    Luego de la polémica bronca que hubo entre el América y Toluca en el encuentro de la Jornada 15 de la Liga MX, el exárbitro Fernando Guerrero consideró que dicha situación pudo ser prevenida por el cuerpo arbitral.

    " Una de las primicias que te enseñan es el arbitraje preventivo, no solamente basta con las tarjetas, tienes que percibir los momentos calientes del partido, tienes que saber que hay un equipo lastimado por el marcador, por el orgullo o lo que me digas, entonces debes estar más atento".

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    Para El Cantante, desde la entrada de Helinho ya se percibía cierta fricción con ciertos jugadores de las Águilas, situación que no supo percibir el silbante Ismael López Peñuelas

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    " Hubo varios momentos, principalmente cuando entra Helinho, que se veía mucho ímpetu de este jugador y no se le veía el semblante enfocado en jugar, sino que ya había fricciones de él con otros jugadores, todo eso debe detectarlo el árbitro".

    Incluso, el también analista de TUDN, consideró que el central no estaba preparado para que sucediera algo así en este cotejo de la Jornada 15 del Clausura 2026-

    "Cuando le sucede la falta que pedían segunda amarilla de Kevin, la banca se le va encima al silbante y el árbitro no hace absolutamente nada hasta que el cuarto árbitro le dice 'él te insultó', lo expulsa, entonces quiere decir que el árbitro no estaba preparado para ese momento".

    LOS ÁRBITROS OMITIERON MÁS DETALLES

    Para Fernando Guerrero, durante su participación en Línea de 4 de TUDN, por parte del arbitraje hubo omisiones durante la bronca que se suscitó en el Estadio Banorte entre América y Toluca.

    "Algo que se les pasó a los árbitros y a los árbitros de VAR es que se vaciaron las bancas, con una conducta que es incorrecta a todas luces, que sabes que se vaciaron las bancas y no fueron para decirte buenas noches, fueron a hacer cosas que en el VAR se pueden observar".

    Finalmente, el exárbitro afirmó que el VAR debió revisar todo lo sucedido y llamar al central para que se tomaran las sanciones pertinentes durante el mismo encuentro.

    "Tienes que dar un golpe de autoridad para mostrar control y tú que estás en el VAR tienes que decirle déjame revisar, reúnete con tus compañeros en la cancha y ahorita te aviso, voy a mandarte un OK review".

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