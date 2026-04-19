Liga MX América vs. Toluca: Antonio Mohamed habla sobre la pelea en el campo de juego El técnico de los Diablos Rojos aceptó la derrota y declaró justo ganador al América.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video La respuesta de Turco Mohamed tras un 'caliente' América vs. Toluca

América venció a Toluca en la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, al finalizar el juego Antonio Mohamed habló sobre el par de broncas que sucedieron en el partido, una de ellas terminó con expulsión de Helinho.

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Sobre el juego, el ‘Turco’ Mohamed aceptó la derrota frente al América, a quienes declaró como justos ganadores por la contundencia que mostraron.

“En el análisis del juego fuimos muy superiores en el inicio del juego, no fuimos capaces de hacer el gol y ellos fueron muy certeros cuando tuvieron para ponerse 2-0, por eso te digo que fueron justos ganadores”.

¿La Liga MX o la Concacaf Champions Cup?

Finalmente, el estratega argentino señaló lo que le faltó a su equipo para tener el balance a su favor y aclaró que tienen la mira puesta en la Concacaf Champions Cup, sin embargo, al estar en la Liguilla también pelearán por el título de la Liga MX.

“Como cualquier derrota, obviamente a nadie le gusta perder, pero sabíamos que podíamos sufrir al espacio abierto porque teníamos un trajín grande sin descansar, pero decidimos jugar con los chicos que venían jugando, tratamos de jugar como siempre, pero no tuvimos la contundencia de otras veces, eso es lo que nos faltó, así que al estar casi clasificados, estamos también a veces un poco más relajados y nosotros tenemos toda la energía puesta en otra competencia, pero aquí vamos a estar en la Liguilla y seguramente vamos a ser un rival muy difícil”.