Liga MX Antonio Mohamed lanza polémica señal a la banca del América El estratega del Toluca aprovechó un momento de calentura de partido para burlarse de las Águilas.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video La polémica seña de Mohamed a la banca del América

El partido entre América y Toluca se prendió en los últimos minutos en la cancha del estadio Banorte y más cuando Antonio Mohamed lanzó una polémica señal para la banca azulcrema.

En tiempo de compensación los ánimos se calentaron luego de que Toluca reclamara enérgicamente al árbitro por una falta, lo que provocó que los elementos de las Águilas también saltarán para e nfrascarse en una discusión con los rivales.

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Pero en un momento el ‘Turco’ volteó hacia la banca de América y realizó un gesto obsceno recordando las veces que derrotó a las Águilas, la más reciente en la final del Clausura 2025.

Tras los empujones entre futbolistas los ánimos se calmaron y el estratega de Toluca intercambió algunas palabras con futbolistas del América, pero todo de forma amigable y se reanudó el juego.