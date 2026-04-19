Antonio Mohamed lanza polémica señal a la banca del América
El estratega del Toluca aprovechó un momento de calentura de partido para burlarse de las Águilas.
El partido entre América y Toluca se prendió en los últimos minutos en la cancha del estadio Banorte y más cuando Antonio Mohamed lanzó una polémica señal para la banca azulcrema.
En tiempo de compensación los ánimos se calentaron luego de que Toluca reclamara enérgicamente al árbitro por una falta, lo que provocó que los elementos de las Águilas también saltarán para e nfrascarse en una discusión con los rivales.
Pero en un momento el ‘Turco’ volteó hacia la banca de América y realizó un gesto obsceno recordando las veces que derrotó a las Águilas, la más reciente en la final del Clausura 2025.
Tras los empujones entre futbolistas los ánimos se calmaron y el estratega de Toluca intercambió algunas palabras con futbolistas del América, pero todo de forma amigable y se reanudó el juego.
Al final del partido nuevamente los ánimos se prendieron entre jugadores de los Diablos Rojos y de las Águilas luego de una falta de Helinho sobre Cervantes donde el jugador escarlata se fue expulsado.