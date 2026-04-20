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    La rivalidad de Antonio Mohamed con el América

    El estratega argentino volvió a dar de que hablar luego del dardo que le lanzó a las Águilas.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video ¿Costumbre? Altercados del 'Turco' Mohamed ante América

    Antonio Mohamed volvió a demostrar la enemistad que tiene con América luego de la polémica conversación que tuvo con André Jardine y la burla hacia la banca americanista en el duelo entre Águilas y Toluca en el estadio Banorte.

    Esta antipatía hacia las Águilas comenzó en el 2014 luego de que el ‘Turco’ dejara el banquillo azulcrema de forma polémica pese a ser campeón en el torneo Apertura luego de que no le renovaran el contrato, lo que provocó que en aquella ocasión Mohamed lanzara un mensaje que quedó marcado: “Les dejo la copa y me llevo mi dignidad”.

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    Una pequeña venganza para Antonio Mohamed llegó cuando al frente de Monterrey derrotó al América en la final del Apertura 2019 en la cancha del estadio Banorte.

    Años después, con Pumas, el ‘Turco’ volvió a lanzar un dardo al americanismo al recordarles el título que ganó con Rayados en el Coloso de Santa Úrsula.

    Y recientemente el estratega argentino le arrebató otro título al América al frente del Toluca para evitar el tetracampeonato, de igual forma les ganó el Campeón de Campeones.

    Y este sábado pasado en el duelo entre América y Toluca, el ‘Turco’ volvió a recordarles a los azulcremas, con señas obscenas, los títulos que les ha quitado, lo que deja demostrado la batalla que tiene con las Águilas desde el 2014.

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