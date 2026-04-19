    Liga MX

    América vs. Toluca: Helinho protagoniza pelea con Alejandro Zendejas al final del partido

    El jugador brasileño vio la tarjeta roja y no se fue del campo sin pelear con el volante ofensivo de las Águilas.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video ¡Hay golpes y manotazos en el América vs. Toluca tras expulsión de Helinho!

    América derrotó a Toluca en partido de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, duelo que se disputó en la cancha del Estadio Banorte.

    El encuentro terminó de forma abrupta con acciones que desataron la bronca entre los jugadores y los cuerpos técnicos.

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    Una de las jugadas que provocó la bronca fue la falta de Helinho sobre Alan Cervantes, el jugador de Toluca terminó expulsado y de inmediato se armó la pelea en la banda del campo.

    Después de eso el jugador brasileño respondió con un empujón sobre Alejandro Zendejas y el volante ofensivo del América no se quedó cruzado de brazos y lo siguió hasta la zona de bancas, ahí, Helinho lo manoteó dos veces en la cabeza.

    Otro conato de bronca se suscitó en las bancas, en ese momento Antonio Mohamed, técnico de Toluca hizo una seña hacía los suplentes de las Águilas.

    Con este resultado América llegó a 22 puntos ubicándose en la sexta posición de la clasificación, mientras que Toluca se quedó con 27 unidades en el quinto puesto.

    Video La polémica seña de Mohamed a la banca del América
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