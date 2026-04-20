Liga MX Henry Martín y Alejandro Zendejas fueron sancionados tras peleas en el América vs. Toluca Además, la Comisión Disciplinaria sancionó al Estadio Banorte por la pelea en la zona del túnel a vestidores.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Duro castigo para jugadores de América y Toluca tras pelea en el Banorte

El sábado pasado se disputó el América vs. Toluca en la cancha del Estadio Banorte, donde las Águilas salieron con el triunfo en juego de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Al final del encuentro hubo dos conatos de bronca que terminó con una trifulca que se extendió hasta el túnel que lleva a los vestidores del estadio.

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De acuerdo con información de Francisco Javier González, la Comisión Disciplinaria sancionará a los involucrados por parte de Toluca y por parte del América, siendo Henry Martín y Alejandro Zendejas los castigados.

El capitán Henry, que no estaba habilitado para jugar y que tuvo un altercado con Helinho fuera de la cancha recibió un partido de suspensión, además de una multa económica.

Para Zendejas, quien peleó con el jugador de Toluca, la Disciplinaria lo castigo con una multa económica por conducta inapropiada hacía un rival.

Por otra parte, se informó que los " Directivos y cuerpo técnico de ambos clubes América y Toluca: multa económica por la conducta impropia en el trayecto a vestidores del inmueble".

El Estadio Banorte también fue castigado

En el mismo reporte disciplinario, también salió castigado el Estadio Banorte con una multa económica, ya que una de las peleas se suscitó en la nueva sección del inmueble, el pasillo que conecta la cancha con los vestidores y en la que hay cristales para que los aficionados vean a los jugadores, "por la conducta desplegada por la afición asistente al encuentro", detallan en el comunicado.