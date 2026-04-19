Liga MX Bronca en el América vs. Toluca siguió en vestidores y hasta Henry Martín se involucró Los ánimos terminaron ‘calientes’ entre jugadores, la pelea continuó fuera del campo y hasta La Bomba, en plena rehabilitación, intervino.

Video Siguieron en los vestidores: Henry y Helinho, involucrados en bronca

El partido entre América y Toluca fue un auténtico espectáculo, tanto en futbol, como en goles, fallas y hasta bronca incluida; no fue un conato común, fueron ánimos caldeados que fueron más allá de la cancha y que continuó incluso camino a vestidores.

Dos golazos de Brian Rodríguez y un autogol de Miguel Vázquez fueron los que colgaron en el arcador el 2-1 para las Águilas, que mantienen su camino a la Liguilla a falta de dos jornadas por disputarse y con una fecha doble en puerta.

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Pero los ánimos ‘calientes’ no cesaron y tras el silbatazo inicial se vieron involucrados varios jugadores y personal de staff camino a vestidores del Coloso de Santa Úrsula y de acuerdo a reportes y comentarios en Línea de 4 en TUDN, hasta Henry Martín se vio involucrado.

La Bomba, delantero del América, se encuentra en rehabilitación, no estuvo convocado en el América vs. Toluca, pero acompañó al equipo en el estadio; fue fuera del campo de juego que incluso se involucró en la gresca sin que pasa a mayores.