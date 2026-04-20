Liga MX Helinho y Turco Mohamed reciben sanciones tras bronca entre América y Toluca La Comisión Disciplinaria dio a conocer su veredicto dos días después de los hechos.

Video Duro castigo para jugadores de América y Toluca tras pelea en el Banorte

La Comisión Disciplinaria de la Liga MX ha dado a conocer la fuerte sanción para Helinho y Antonio 'Turco' Mohamed tras la bronca desatada en el partido entre América y Toluca en el Estadio Banorte.

El organismo detalló que el goleador brasileño estará fuera durante tres partidos. Uno por juego brusco y grave, y dos por conducta violenta hacia jugadores de las Águilas.

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Por otra parte, el entrenador del Toluca tampoco se salvó del castigo tras su obsceno gesto contra la banca del América al final del partido, pues el Turco tendrá que cumplir con un partido suspendido por "realizar conductas que vayan en detrimento del "Fair Play", del deporte, del juego limpio".

Esto significa que Helinho se perderá los dos últimos compomisos de la fase regular del Clausura 2026 y el partido de ida de Cuartos de Final de la Liguilla, mientras que Mohamed no estará para el compromiso frente a Mazatán.

Cabe resaltar que antes del arranque de los cuartos de final de Liga MX, Toluca disputará la serie de semifinales de la Concacaf Champions Cup ante LAFC.

Toluca aún no está clasificado matemáticamente a la Liguilla, pues aparece en quinto lugar con 27 puntos tras la derrota ante las Águilas.